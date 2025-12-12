Netflix vs. Paramount: la carrera por cambiar el mapa del entretenimiento mundial

En el centro del tironeo está una de las joyas de la corona del entretenimiento global. Warner Bros. Discovery (WBD) es un gigante endeudado hasta la médula que tambalea y quedó a merced de la voracidad de Netflix -principal jugador del streaming- y de Paramount -apuntalado por la fortuna de la familia Ellison, la más rica del planeta-. El que gane la pulseada dibujará en los años venideros la forma en que se financia, produce y distribuye el negocio, una industria que implica mucho más que el rodaje de series y películas.