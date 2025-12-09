Reducción de energías fósiles: Lula ordena crear una “hoja de ruta”

El presidente de Brasil, Lula da Silva, ordenó que su gobierno presente una “hoja de ruta” para reducir la dependencia de combustibles fósiles, promesa del gigante sudamericano en la COP30. La mayor conferencia de la ONU sobre el clima se celebró en noviembre en la ciudad de Belém. Como anfitrión, Lula buscó un compromiso mundial para crear una hoja ruta para dejar atrás el gas, el petroleo y el carbón, pero fracasó ante la oposición de Arabia Saudita, Irán y Rusia.