Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Stand up: “Derrapando” en el teatro Alberdi
Se definen como “albañiles del humor”. Esta noche, desde las 21 y en la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy) se repondrá el show de stand up “Derrapando”, con una función especial a beneficio de la comunidad wichi a través del programa voluntario Seamos Puentes; por este motivo, junto a la entrada se pide la donación de un alimento no perecedero. Los monólogos estarán a cargo de Fran Ricci, Pía Manghera, Ago Manser, Ratón Vega, Gus Romano y Santi Corbalán.
Dibujo y música: dos propuestas en CiTá
Esta noche, CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) se desdoblará con dos propuestas diferentes. A las 20 se inaugurará la exposición colectiva de dibujos a lápices de color del taller que dirige Virginia Ríos: “Tres palabras” reúne obras de Adriana Guerrero, Jazmín Frías, Gimena Mendoza, Ezequiel José Cano, Manuela Mateo y Dayana Paredes. Luego, a las 22 actuará Natural Trío -foto-, integrado por Celia Mirabella (saxo y flautas) Ana Quinteros Orio (voz) y Dana Yalour (piano), con Ceci Klyver y Juan Quinteros.
Ingenio de las Artes: completan un mural inconcluso de Dumit
La exposición “Dumit Monumental” bajará hoy en el Ingenio de las Artes (en el exIngenio Lastenia, avenida Perón y Tornquist), que reúne el universo pictórico del artista tucumano Ernesto Dumit, cuyo nombre lleva desde ahora la sala principal de ese espacio cultural. Desde las 20 se presentará un mural colaborativo basado en un boceto inédito que Dumit no llegó a concretar. La obra fue realizada por Domingo Beltrán, Hugo Fernández y Mario Rubén Quipildor.
Tango: festival en Aguilares
Esta noche, desde las 21 y en Diego de Villarroel y San Martín se realizará la séptima edición del Festival Internacional del Tango de Aguilares, en una propuesta con entrada libre y gratuita. La organización está a cargo de Verónica Peláez y en la grilla figuran Mirta Carrizo, Juan Pablo Oliva, Pablo Simón Bestani, Víctor Hugo Juárez, Yohana Regalado (foto), Carlos Lescano, Nelson Díaz Filippi, la porteña Milagros Amud, Leando Ponte y el grupo Malajunta, entre otros con la conducción de Daniel Capdevila. En caso de mal tiempo, el evento se trasladará al Polideportivo Monseñor Heredia. En Yerba Buena, en tanto, Julián Morel llevará su voz a En Una Sola Mesa (Roca 177), en un encuentro cercano con el 2x4 desde las 22.
Rock: variedad de estilos
Esta noche, en La Gola (Marina Alfaro 955) estará el rock de Plutonio Jam en vivo; mientras que Northon sonará en el Bar Irlanda (Catamarca 380) y desde la medianoche Ritual Persa actuará en José Cuervo (Miguel Lillo 352), en tres shows con acceso gratis. El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501) recibirá a Santi Aysine (foto) con un show acústico íntimo y potente, en el que recorrerá su música y su energía. En tanto, la tercera edición del festival La Patria Stone que iba a tener lugar hoy en Diva Club fue reprogramado para el viernes 26 de este mes debido a la cancelación de vuelos que afecta a integrantes de la banda Do Neurona.
Fiestas populares: ritmos norteños y bailables
La Fiesta Nacional del Alfeñique se realizará esta noche, desde las 21, en el Complejo Deportivo San José de Medinas. La cartelera anuncia a Christian Herrera, Los Tekis, Trulalá, Alejandro Véliz, La Yunta, Vidaleros, Los Mellizos Díaz, Los del Barrio, Los 3 del Río, Va Con Vos y La Rana Guarachera, junto con las academias de danza Virgen de Guadalupe y Pasión Andina. En la comuna de León Rougés y Santa Rosa se celebrará la Fiesta Provincial de la Carreta, con los shows del Chaqueño Palavecino, Lucio Rojas, Dale Q’Va, Trova 4, Daniela Álvarez, Rodrigo Rodríguez, Diego Molina y Andrea Medina, con los ballets Luna Zafrera, Luna Tucumana, Sangre de mi Tierra, El Bagual, Poncho Rojo, El Ceibo y Alma Huayna.
El festejo de K7: cumbia en Recórcholis
Esta noche habrá una fiesta del recuerdo en Recórcholis (avenida Aconquija 1.493), con la celebración de los 15 años de K7 y su repertorio de cumbia; Nico del Carril y Matías Gigena figuran entre los invitados. En Lo de la Paliza (Laprida 181) habrá un repertorio melódico con la presencia de Nancy y Marcelo.
Alika en Yerba Buena: reggae en La Taberna de Saturno
Se llama Alicia Dal Monte Campuzano, pero el universo de la música la conoce como Alika. La rapera, cantante, compositora y artista de reggae nacida en Uruguay y radicada y formada en la Argentina desde niña, estará esta noche, desde las 22, para su propuesta musical que incluye además el hip hop que la posicionó en una de las voces más potentes de la escena nacional, con su buena energía, ritmo y mensaje. El Dj Bouvet estará en los controles con una selección especialmente elegida para la fiesta que comenzará a las 22 en La Taberna de Saturno (Pringles y Chacho Peñaloza, Yerba Buena).
Por las peñas: festivales y recitales en vivo
En la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (avenida Alem 753), desde las 21 habrá electro folk con el trío taficeño Efecto Amapola -Dana Quiroga, Javier Delpuerto y Negro Burgo, foto- con sus temas con raíces populares. La segunda edición de Urban Folk tendrá lugar desde las 21.30 horas en avenida Francisco de Aguirre 535 con música en vivo, danza, gastronomía y un fuerte espíritu festivo de fin de año. Actuarán Tunay, Canto del Alma, Nacho Cuellar, Ser Herencia y La Yapada, junto a escuelas de baile tradicionalista y Dj en vivo. Desde las 22, en Casa Barrio (9 de Julio 1.032) llegará desde Lules Quebradeños, con Matías Brito y Brian Garzón como invitados. Dúo Tafí estará en Pety Delivery (Salta y La Rioja, barrio Próspero Mena), para festejar los 15 años del lugar. El Alto de la Lechuza (24 de Septiembre y Marco Avellaneda) anuncua a Marcelo Ibarra, Trashumantes, Zamba 4, Mario Galván y Los Mismos de Siempre. El Cardón (Las Heras 50) espera a Poyoyo Isasmendi, secundado por Francisco Cruz y Cecilia Villafañez, Adrián Sosa, Trova Dúo y Sebastián Bellandi; y en La Escondida (Miguel Lillo 234) se presentarán Julio Ramos, Puente Coplero, Daniel Saba, Vecinos y Marca Criolla. La 9 (9 de Julio 345) reservó el escenario para Alma Huayna. Y en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575) habrá una nueva edición de La Guitarreada desde las 22, presentada como “El fiestón” para despedir el año con Dj toda la noche luego de la música en vivo del trío integrado por Leandro Robín, Matías de la Rosa y el Paisa Romano.
Artesanías: ofertas en el Museo Folklórico
Hoy y mañana se hará una nueva edición del Patio de Artesanos en el Museo Folklórico Provincial General Manuel Belgrano (24 de Septiembre 565) a partir de las 18 y con entrada libre y gratuita. La iniciativa busca dar visibilidad y poner en valor el trabajo de artesanas y artesanos de toda la provincia, con materiales, técnicas y estéticas que caracterizan a la producción local. Participarán alrededor de 25 expositores de diversos rubros -textil, cerámica, cestería, joyería, cuero, madera y luthería-, que ofrecerán objetos utilitarios y decorativos, indumentaria, accesorios y producciones únicas hechas con lana, arcilla local y fibras del piedemonte y la yunga. El lema de la propuesta es “En estas fiestas, regalá cultura”.