Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Por las peñas: festivales y recitales en vivo

En la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (avenida Alem 753), desde las 21 habrá electro folk con el trío taficeño Efecto Amapola -Dana Quiroga, Javier Delpuerto y Negro Burgo, foto- con sus temas con raíces populares. La segunda edición de Urban Folk tendrá lugar desde las 21.30 horas en avenida Francisco de Aguirre 535 con música en vivo, danza, gastronomía y un fuerte espíritu festivo de fin de año. Actuarán Tunay, Canto del Alma, Nacho Cuellar, Ser Herencia y La Yapada, junto a escuelas de baile tradicionalista y Dj en vivo. Desde las 22, en Casa Barrio (9 de Julio 1.032) llegará desde Lules Quebradeños, con Matías Brito y Brian Garzón como invitados. Dúo Tafí estará en Pety Delivery (Salta y La Rioja, barrio Próspero Mena), para festejar los 15 años del lugar. El Alto de la Lechuza (24 de Septiembre y Marco Avellaneda) anuncua a Marcelo Ibarra, Trashumantes, Zamba 4, Mario Galván y Los Mismos de Siempre. El Cardón (Las Heras 50) espera a Poyoyo Isasmendi, secundado por Francisco Cruz y Cecilia Villafañez, Adrián Sosa, Trova Dúo y Sebastián Bellandi; y en La Escondida (Miguel Lillo 234) se presentarán Julio Ramos, Puente Coplero, Daniel Saba, Vecinos y Marca Criolla. La 9 (9 de Julio 345) reservó el escenario para Alma Huayna. Y en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575) habrá una nueva edición de La Guitarreada desde las 22, presentada como “El fiestón” para despedir el año con Dj toda la noche luego de la música en vivo del trío integrado por Leandro Robín, Matías de la Rosa y el Paisa Romano.