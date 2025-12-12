En Tafí Viejo: “Mundo embrujo” con danzas folclóricas

Grupos infantiles y juvenil

El ballet oficial además presentará el cuadro “Traigo a mi tierra en mi danza”, obra que fue la apertura oficial del Festival Nacional del Limón, con un diseño coreográfico dinámico, moderno y de estilización y proyección folclórica. En tanto, los grupos infantiles y juvenil presentarán cuadros como “Norte en mi alma”, “Yo también tengo un nieto”, un homenaje a Federico Córdoba, y “Colores del norte”, de inspiración coya; y los grupos de adultos harán “Amigos de guitarreadas”, en tributo a Las Voces de Orán, que también formó parte del Festival del Limón.