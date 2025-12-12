Secciones
TAFÍ VIEJO

En Tafí Viejo: "Mundo embrujo" con danzas folclóricas

Los distintos grupos de la academia Embrujo de mi Tierra se presentan hoy en la Sociedad Española.

BALLET OFICIAL. Embrujo de mi Tierra participa en numerosos festivales. BALLET OFICIAL. Embrujo de mi Tierra participa en numerosos festivales.
Hace 6 Hs

Esta noche, desde las 20, la academia Embrujo de mi Tierra que dirige Fredy Arroyo presentará la 13ª edición del Festidanza, con su obra “Mundo embrujo” en el teatro de la Sociedad Española de Tafí Viejo (avenida Alem y Belgrano).

El festival reunirá a los distintos grupos de formación artística en distintos espectáculos interpretados por el grupo infantil inicial, que comienza con alumnos desde los tres años, el grupo infantil 1, grupo juvenil, el grupo mayor que forman parte del Ballet y los grupos de adultos. Además, el evento contará con la participación especial de la escuela El Fortín del Norte, de Diego Gómez, y de la academia de danzas árabes y españolas Frenesí, de Sol García Solves.

Grupos infantiles y juvenil

El ballet oficial además presentará el cuadro “Traigo a mi tierra en mi danza”, obra que fue la apertura oficial del Festival Nacional del Limón, con un diseño coreográfico dinámico, moderno y de estilización y proyección folclórica. En tanto, los grupos infantiles y juvenil presentarán cuadros como “Norte en mi alma”, “Yo también tengo un nieto”, un homenaje a Federico Córdoba, y “Colores del norte”, de inspiración coya; y los grupos de adultos harán “Amigos de guitarreadas”, en tributo a Las Voces de Orán, que también formó parte del Festival del Limón.

“Con más de 120 bailarines en escena, Embrujo de mi Tierra promete hacer vivir al público una noche mágica, viviendo todos juntos, bailarines y público en general. También será el punto de inicio que marcará el rumbo a los 25 años de danza, de pasión y amor por nuestras costumbres y tradiciones, dedicados a la formación artística de niños, jóvenes y adultos”, resaltó Arroyo.

