Los 15 hábitos de la cultura japonesa que promueven la longevidad y el bienestar

El estilo de vida japonés genera cada vez más interés en el mundo, impulsado por la percepción de que sus costumbres contribuyen no solo a la longevidad, sino también al bienestar y la felicidad.
Japón es uno de los países con mayor cantidad de personas centenarias, y Okinawa -reconocida como Blue Zone- ha sido objeto de estudio por sus hábitos alimentarios y culturales asociados a una vida más larga y saludable.
Los 15 hábitos japoneses que promueven la longevidad
Diversas costumbres culturales influyen directamente en el bienestar y la expectativa de vida. Estas son algunas de las más relevantes:
1. Hara Hachi Bu
Originario de Okinawa, consiste en comer hasta alcanzar solo el 80% de la capacidad estomacal. D’Angelis destacó que ayuda al autocontrol y a mejorar la digestión, mientras que Jacquelin remarcó que reduce el estrés metabólico y favorece el equilibrio calórico.
2. Consumo habitual de té
El té verde y el matcha tienen propiedades antiinflamatorias, reducen la ansiedad y mejoran la función cerebral. En Okinawa, la ceremonia del té es un ritual social asociado a la longevidad.
3. Asa Ichi
Levantarse con la luz del día permite alinear el ritmo circadiano, estabilizar el estado de ánimo y mejorar la salud general, consignó C5N.
4. Ikigai
Este concepto representa el propósito vital que integra vocación, pasión y contribución social. Un estudio de la UC Davis lo relaciona con menor riesgo de deterioro cognitivo y demencia.
5. Shinrin-Yoku
Los “baños de bosque” impulsados por el experto Qing Li mejoran el sistema inmunológico y reducen el estrés a través del contacto sensorial con la naturaleza.
6. Kaizen
La filosofía de mejora continua creada por Masaaki Imai propone pequeños cambios diarios para lograr un progreso sostenible, aplicable al trabajo, el hogar y la vida personal.
7. Omotenashi
La hospitalidad japonesa implica anticiparse a las necesidades ajenas y genera bienestar tanto en quien la brinda como en quien la recibe.
8. Actividad física constante
Los japoneses caminan con frecuencia y realizan Taiso, un programa de ejercicios transmitido por NHK a las 6:30 de la mañana, que mejora la flexibilidad, la circulación y la autoestima.
9. Inemuri
Pequeñas siestas realizadas en el trabajo o en espacios públicos. Se ha demostrado que mejoran la memoria, la concentración y el rendimiento cognitivo.
10. Oosouji
Tradición del 28 de diciembre que implica ordenar el hogar y la mente. Inspiró el método KonMari y favorece la salud emocional.
11. Jin Shin Jutsu
Disciplina que armoniza la energía vital mediante puntos específicos del cuerpo. Sus técnicas ayudan a reducir el estrés y mejorar el bienestar integral.
12. Moai
Red de apoyo social que fomenta la motivación, la actividad y el manejo del estrés.
13. Niwa Zukuri
El cuidado diario del jardín funciona como una meditación activa conectada con los ritmos naturales.
14. Kansha
Gratitud ejercida a diario. Un estudio publicado en JAMA Psychiatry la relaciona con mayor longevidad.
15. Zazen
La meditación pasiva del budismo zen, enfocada en la respiración y la presencia, promueve la calma, la claridad y el equilibrio mental.