Secciones
OpiniónLG WhatsApp

Vacaciones de verano: viajar a las playas de Brasil puede convertirse en una odisea

En el largo trayecto se deben sortear algunas dificultades debido a la falta de mantenimiento en algunas de las rutas. Contanos tu experiencia.

Vacaciones de verano: viajar a las playas de Brasil puede convertirse en una odisea FOTO TOMADA DE LANACION.COM.AR
Hace 5 Min

La proximidad de las vacaciones de verano vuelve imprescindible cualquier información que permita organizar el viaje perfecto. Lo primero que se define es el destino y las playas del sur de Brasil, casi siempre, pican en punta entre las preferencias de los tucumanos, que, con el presupuesto en la mano, después eligen el hospedaje. En ese punto es cuando surge la necesidad de reunir la documentación necesaria para cruzar la frontera y, acto seguido, se inicia la planificación del itinerario para llegar al lugar soñado. Para los primerizos, siempre habrá cabos sueltos, algo que los experimentados fueron puliendo cada año. Pero de lo que nadie escapa, es de la falta de mantenimiento de algunas de las rutas que, sí o sí, hay que transitar a lo largo de algo más de 2.000 kilómetros. 

Sin importar desde qué punto de Tucumán se inicie el viaje, todos deberán llegar hasta Resistencia, para después bifurcar por los caminos elegidos para el tan ansiado cruce de la frontera. Los que vayan más al norte, tendrán agendado Bernardo de Irigoyen o Santo Tomé, mientras que los que opten por alguna playa más al sur, probablemente continúen su periplo por Paso de los Libres. 

Vacaciones 2026: cuánto más barato resulta viajar a Brasil que a la costa argentina

Vacaciones 2026: cuánto más barato resulta viajar a Brasil que a la costa argentina

Pero antes de que la ansiedad por cerrar el baúl del auto los invada, uno de los aspectos centrales que deberán contemplar todos los viajeros es el estado de las rutas que deberán surcar, en las que el escaso mantenimiento no sólo hizo mella en el pavimento sino que también puede volver riesgoso el viaje de los sueños. 

Debido a la sucesión de informes publicados en los últimos días por LA GACETA, un lector se comunicó a través del servicio de LG en WhatsApp para advertir un detalle para nada menor. El mal estado de la ruta 89, entre las localidades de Quimilí y General Pinedo, puntos ineludibles en los primeros 700 kilómetros que separan a la capital tucumana de la chaqueña, una de las ciudades que se deben visitar si el destino señalado son las playas de Río Grande do Sul y de Santa Catarina.

Vacaciones de verano: viajar a las playas de Brasil puede convertirse en una odisea

"Vi la publicación de las rutas a Brasil. Hay un pozo gigante antes de Pinedo. Es todo media calzada. Había un auto roto y un camión, que no llegó a frenar. Yo también no pude esquivarlo. Llega hasta la banquina y mitad de la ruta", dice el mensaje de Pablo, que adjuntó la foto de un verdadero cráter. 

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

En total son 123 los kilómetros que se recorren entre la localidad santiagueña y la chaqueña, tramo en el que el deterioro de la calzada es más que evidente. 

En la búsqueda de las mejores alternativas para llegar a las costas brasileñas, LA GACETA invita a sus lectores a contribuir con sus comentarios para alertar a los futuros viajeros de los inconvenientes que deberán sortear en el largo trayecto que deberán recorrer en la búsqueda de algo más que arena y sol. 

Enviá tu denuncia a nuestro Whatsapp 381 5870 289. En caso de publicarse se protegerá tu identidad.
Temas BrasilChacoVacaciones de verano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
A dónde ir en Brasil si querés gastar poco y viajar en auto: seis playas que tenés que conocer

A dónde ir en Brasil si querés gastar poco y viajar en auto: seis playas que tenés que conocer

La ruta a las playas de Brasil por la Triple Frontera: qué tener en cuenta para cruzar, comprar en Ciudad del Este y seguir viaje

La ruta a las playas de Brasil por la Triple Frontera: qué tener en cuenta para cruzar, comprar en Ciudad del Este y seguir viaje

Cuál es la playa de Brasil más cercana a Argentina para visitar en el verano 2026: todo lo que tenés que saber

Cuál es la playa de Brasil más cercana a Argentina para visitar en el verano 2026: todo lo que tenés que saber

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Lo más popular
Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA
1

Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán
2

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un boom supersónico en medio de la escasez
3

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un "boom" supersónico en medio de la escasez

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago
4

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado
5

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado

Escándalo en la AFA: la impresionante flota de autos de alta gama que la Justicia encontró y secuestró en la mansión asociada al “Chiqui” Tapia
6

Escándalo en la AFA: la impresionante flota de autos de alta gama que la Justicia encontró y secuestró en la mansión asociada al “Chiqui” Tapia

Más Noticias
Recuerdos fotográficos: 1862. Balbín, el carrero que dio su nombre a Los Vázquez

Recuerdos fotográficos: 1862. Balbín, el carrero que dio su nombre a Los Vázquez

Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA

Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA

Escándalo en la AFA: la impresionante flota de autos de alta gama que la Justicia encontró y secuestró en la mansión asociada al “Chiqui” Tapia

Escándalo en la AFA: la impresionante flota de autos de alta gama que la Justicia encontró y secuestró en la mansión asociada al “Chiqui” Tapia

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

Detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas tras un nuevo allanamiento

Detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas tras un nuevo allanamiento

La ruta a las playas de Brasil por la Triple Frontera: qué tener en cuenta para cruzar, comprar en Ciudad del Este y seguir viaje

La ruta a las playas de Brasil por la Triple Frontera: qué tener en cuenta para cruzar, comprar en Ciudad del Este y seguir viaje

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un boom supersónico en medio de la escasez

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un "boom" supersónico en medio de la escasez

Comentarios