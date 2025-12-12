Vacaciones de verano: viajar a las playas de Brasil puede convertirse en una odisea

La proximidad de las vacaciones de verano vuelve imprescindible cualquier información que permita organizar el viaje perfecto. Lo primero que se define es el destino y las playas del sur de Brasil, casi siempre, pican en punta entre las preferencias de los tucumanos, que, con el presupuesto en la mano, después eligen el hospedaje. En ese punto es cuando surge la necesidad de reunir la documentación necesaria para cruzar la frontera y, acto seguido, se inicia la planificación del itinerario para llegar al lugar soñado. Para los primerizos, siempre habrá cabos sueltos, algo que los experimentados fueron puliendo cada año. Pero de lo que nadie escapa, es de la falta de mantenimiento de algunas de las rutas que, sí o sí, hay que transitar a lo largo de algo más de 2.000 kilómetros.
Sin importar desde qué punto de Tucumán se inicie el viaje, todos deberán llegar hasta Resistencia, para después bifurcar por los caminos elegidos para el tan ansiado cruce de la frontera. Los que vayan más al norte, tendrán agendado Bernardo de Irigoyen o Santo Tomé, mientras que los que opten por alguna playa más al sur, probablemente continúen su periplo por Paso de los Libres.
Pero antes de que la ansiedad por cerrar el baúl del auto los invada, uno de los aspectos centrales que deberán contemplar todos los viajeros es el estado de las rutas que deberán surcar, en las que el escaso mantenimiento no sólo hizo mella en el pavimento sino que también puede volver riesgoso el viaje de los sueños.
Debido a la sucesión de informes publicados en los últimos días por LA GACETA, un lector se comunicó a través del servicio de LG en WhatsApp para advertir un detalle para nada menor. El mal estado de la ruta 89, entre las localidades de Quimilí y General Pinedo, puntos ineludibles en los primeros 700 kilómetros que separan a la capital tucumana de la chaqueña, una de las ciudades que se deben visitar si el destino señalado son las playas de Río Grande do Sul y de Santa Catarina.
"Vi la publicación de las rutas a Brasil. Hay un pozo gigante antes de Pinedo. Es todo media calzada. Había un auto roto y un camión, que no llegó a frenar. Yo también no pude esquivarlo. Llega hasta la banquina y mitad de la ruta", dice el mensaje de Pablo, que adjuntó la foto de un verdadero cráter.
En total son 123 los kilómetros que se recorren entre la localidad santiagueña y la chaqueña, tramo en el que el deterioro de la calzada es más que evidente.
En la búsqueda de las mejores alternativas para llegar a las costas brasileñas, LA GACETA invita a sus lectores a contribuir con sus comentarios para alertar a los futuros viajeros de los inconvenientes que deberán sortear en el largo trayecto que deberán recorrer en la búsqueda de algo más que arena y sol.