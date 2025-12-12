Vacaciones de verano: viajar a las playas de Brasil puede convertirse en una odisea

La proximidad de las vacaciones de verano vuelve imprescindible cualquier información que permita organizar el viaje perfecto. Lo primero que se define es el destino y las playas del sur de Brasil, casi siempre, pican en punta entre las preferencias de los tucumanos, que, con el presupuesto en la mano, después eligen el hospedaje. En ese punto es cuando surge la necesidad de reunir la documentación necesaria para cruzar la frontera y, acto seguido, se inicia la planificación del itinerario para llegar al lugar soñado. Para los primerizos, siempre habrá cabos sueltos, algo que los experimentados fueron puliendo cada año. Pero de lo que nadie escapa, es de la falta de mantenimiento de algunas de las rutas que, sí o sí, hay que transitar a lo largo de algo más de 2.000 kilómetros.