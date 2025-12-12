Vacaciones 2026: cuánto más barato resulta viajar a Brasil que a la costa argentina

Con el verano 2026 a la vuelta de la esquina, la comparación entre vacacionar en Brasil o en la Costa Atlántica vuelve a instalarse entre los argentinos. Sin embargo, este año la balanza comienza a inclinarse hacia el país vecino: una serie de variables económicas y nuevas ofertas convierten a Brasil en un destino sorprendentemente más accesible que las playas nacionales.