Vacaciones 2026: cuánto más barato resulta viajar a Brasil que a la costa argentina

Con el verano 2026 a la vuelta de la esquina, la comparación entre vacacionar en Brasil o en la Costa Atlántica vuelve a instalarse entre los argentinos. Sin embargo, este año la balanza comienza a inclinarse hacia el país vecino: una serie de variables económicas y nuevas ofertas convierten a Brasil en un destino sorprendentemente más accesible que las playas nacionales.
El abaratamiento del real frente al peso argentino y la moderación de precios en gastronomía, hospedaje y servicios turísticos generan un escenario favorable para quienes buscan optimizar el presupuesto. En paralelo, la Costa Atlántica atraviesa otra temporada con incrementos pronunciados en hotelería, alquileres y servicios de playa, que encarecen incluso estadías cortas.
Brasil gana atractivo entre los turistas argentinos
Agencias de viajes y plataformas digitales confirman un repunte de consultas y reservas hacia ciudades brasileñas como Florianópolis, Río de Janeiro, Natal, Salvador y Maragogi.
Aunque los vuelos representan el gasto inicial más alto, las promociones aéreas y los paquetes cerrados logran compensarlo. En muchos casos, el costo total de una semana en Brasil resulta menor que una estadía equivalente en destinos tradicionales como Mar del Plata o Pinamar.
Cuánto cuesta vacacionar en la Costa Atlántica
El contraste de precios es notorio. En Brasil, alquilar una sombrilla en la playa ronda los $7.000 por día. En Mar del Plata, una carpa semanal puede trepar hasta los $735.000. En Pinamar, los valores se ubican entre $450.000 y $700.000, mientras que en Villa Gesell el costo baja pero sigue siendo elevado para muchas familias.
En materia de alojamiento, un departamento céntrico de dos ambientes en Mar del Plata para cuatro personas cuesta entre $60.000 y $70.000 la noche, cifra que puede alcanzar los $80.000 si incluye cochera. Un departamento amplio, con dos dormitorios y cochera, se ubica entre los $100.000 y los $120.000 diarios.
En Río de Janeiro, en cambio, los departamentos turísticos parten de u$s55 por noche y llegan a u$s150, según ubicación y comodidades.
Paquetes y vuelos: por qué Brasil termina saliendo más barato
El tipo de cambio sigue siendo determinante. La devaluación del real, sumada a las ofertas de las aerolíneas, permite acceder a paquetes que transforman la ecuación del costo total. Algunos ejemplos:
Salvador de Bahía, 7 días: u$s1.234 por persona (vuelo, hotel, traslados y asistencia).
Natal, 8 días: u$s1.349 por persona.
Arraial do Cabo: paquetes desde u$s657.
Además, la mayor conectividad juega un rol clave. Aerolíneas Argentinas sumará rutas como Rosario–Búzios–Cabo Frío y Salta–Florianópolis, mientras que Flybondi y Gol ampliarán sus frecuencias a Río, Salvador, Florianópolis y otras ciudades demandadas. Esto permite viajar sin pasar necesariamente por Buenos Aires.
La Costa Atlántica, siempre vigente
Pese a la diferencia de precios, la Costa Atlántica mantiene su atractivo por cercanía, tradición y oferta de servicios. Las cifras del último fin de semana largo de noviembre demostraron que miles de argentinos continúan eligiendo las playas bonaerenses, especialmente para escapadas cortas o viajes familiares.