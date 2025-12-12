Caso Vélez: un acusado pide la detención del diputado Cisneros

José Florentín Bobadilla, uno de los acusados de abusar sexualmente de una joven en un hotel, amplió la denuncia contra del diputado nacional Carlos Cisneros, a quien solicitó que se detuviera, al igual que a la víctima y a tres abogados que asumieron la querella.
Semanas atrás, el futbolista hizo una presentación contra del parlamentario, los abogados querellantes Patricia Neme, Juan Andrés Robles y Franco Venditti, de la víctima y de su padre, de tres testigos y de un colaborador de La Bancaria “por integrar una asociación ilícita” para perjudicarlo legalmente a él y a sus compañeros Sebastián Sosa, Braian Cufré y Abiel Osorio.
La fiscala Mariana Rivadeneira resolvió investigar a todos los mencionados, menos Cisneros. Fueron acusados de falso testimonio y estafa procesal. Los señalados fracasaron en su intento de que se impugnara lo resuelto por el juez Bernardo L’Erario Babot y que se declararan nulos los allanamientos que se realizaron en el marco de la llamada “causa espejo”. Sí se resolvió que el caso pasara a manos del fiscal Regional Fernando Blanno.
“La evidencia que se adjunta resulta de trascendental importancia para demostrar que estamos ante una organización criminal que actuó coordinadamente para influir sobre funcionarios y testigos; engañar a la Justicia en diferentes actos procesales; ocultar la verdad e introducir información falsa en el marco del proceso penal donde estoy imputado por el delito de abuso sexual”, se puede leer en el escrito presentado por el ex futbolista.
Los profesionales presentaron extractos de las declaraciones que realizaron varios testigos en las últimas semanas. Los dichos de estas personas, por una resolución judicial, no pueden ser divulgados públicamente.
“Todo ello confirma que Cisneros se encuentra detrás de la denuncia realizada en mi contra y en contra de mis compañeros. El diputado habilitó sus recursos y puso en marcha su estructura criminal, aún antes de que la denuncia existiera”, se puede leer en el escrito. “Fue él, como jefe de la banda criminal, quien ideó, materializó y efectivizó toda esa estrategia destinada a perjudicarnos, ocultar evidencia, influir sobre testigos y destruir elementos de prueba”, añadieron.
“Pero lo más grave es que el señor Cisneros, presunto abanderado de la defensa de los derechos de las mujeres, está sometiendo, silenciando, obligando y anulando a una mujer. Y ello no puede pasar desapercibido por la Justicia tucumana”, sostuvieron los profesionales, que solicitaron la detención de Neme, Venditti, Cisneros y la denunciante.
Al tomar estado público esta ampliación de denuncia, la joven se presentó en el despacho de la fiscala Adriana Reinoso Cuello. En medio de una crisis de nervios, cuestionó la filtración de conversaciones privadas. “No inventé nada”, gritó en más de una oportunidad. En medio de ese tenso momento, se presentaron los querellantes Patricio Char y Venditti. Luego lo hizo su padre. Entre todos lograron calmarla.
“No voy a entrar en este juego que lo único que pretende es revictimizar a la joven que tuvo la valentía de denunciar que fue abusada”, aseguró Cisneros. “Sí voy a decir que estas falsas denuncias lo único que hacen, además de destruir la salud mental de la víctima, es demorar el inicio del juicio”, finalizó.