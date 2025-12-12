Secciones
Política

Caso Vélez: un acusado pide la detención del diputado Cisneros

José Florentín Bobadilla afirma que se hizo una “asociación ilícita” para perjudicarlo.

TRIBUNALES. Ayer se cuestionó la filtración de conversaciones privadas TRIBUNALES. Ayer se cuestionó la filtración de conversaciones privadas
Hace 1 Hs

José Florentín Bobadilla, uno de los acusados de abusar sexualmente de una joven en un hotel, amplió la denuncia contra del diputado nacional Carlos Cisneros, a quien solicitó que se detuviera, al igual que a la víctima y a tres abogados que asumieron la querella.

Semanas atrás, el futbolista hizo una presentación contra del parlamentario, los abogados querellantes Patricia Neme, Juan Andrés Robles y Franco Venditti, de la víctima y de su padre, de tres testigos y de un colaborador de La Bancaria “por integrar una asociación ilícita” para perjudicarlo legalmente a él y a sus compañeros Sebastián Sosa, Braian Cufré y Abiel Osorio.

El fiscal Regional investigará la llamada “causa espejo” del caso Vélez

El fiscal Regional investigará la llamada “causa espejo” del caso Vélez

La fiscala Mariana Rivadeneira resolvió investigar a todos los mencionados, menos Cisneros. Fueron acusados de falso testimonio y estafa procesal. Los señalados fracasaron en su intento de que se impugnara lo resuelto por el juez Bernardo L’Erario Babot y que se declararan nulos los allanamientos que se realizaron en el marco de la llamada “causa espejo”. Sí se resolvió que el caso pasara a manos del fiscal Regional Fernando Blanno.

“La evidencia que se adjunta resulta de trascendental importancia para demostrar que estamos ante una organización criminal que actuó coordinadamente para influir sobre funcionarios y testigos; engañar a la Justicia en diferentes actos procesales; ocultar la verdad e introducir información falsa en el marco del proceso penal donde estoy imputado por el delito de abuso sexual”, se puede leer en el escrito presentado por el ex futbolista.

Los profesionales presentaron extractos de las declaraciones que realizaron varios testigos en las últimas semanas. Los dichos de estas personas, por una resolución judicial, no pueden ser divulgados públicamente.

Presunto abuso sexual: piden a la Corte Suprema una auditoría por las demoras en la causa contra los ex jugadores de Vélez

Presunto abuso sexual: piden a la Corte Suprema una auditoría por las demoras en la causa contra los ex jugadores de Vélez

“Todo ello confirma que Cisneros se encuentra detrás de la denuncia realizada en mi contra y en contra de mis compañeros. El diputado habilitó sus recursos y puso en marcha su estructura criminal, aún antes de que la denuncia existiera”, se puede leer en el escrito. “Fue él, como jefe de la banda criminal, quien ideó, materializó y efectivizó toda esa estrategia destinada a perjudicarnos, ocultar evidencia, influir sobre testigos y destruir elementos de prueba”, añadieron.

“Pero lo más grave es que el señor Cisneros, presunto abanderado de la defensa de los derechos de las mujeres, está sometiendo, silenciando, obligando y anulando a una mujer. Y ello no puede pasar desapercibido por la Justicia tucumana”, sostuvieron los profesionales, que solicitaron la detención de Neme, Venditti, Cisneros y la denunciante.

Hasta el martes se sabrá si la fiscala Reinoso Cuello seguirá al frente del Caso Vélez

Hasta el martes se sabrá si la fiscala Reinoso Cuello seguirá al frente del Caso Vélez

Al tomar estado público esta ampliación de denuncia, la joven se presentó en el despacho de la fiscala Adriana Reinoso Cuello. En medio de una crisis de nervios, cuestionó la filtración de conversaciones privadas. “No inventé nada”, gritó en más de una oportunidad. En medio de ese tenso momento, se presentaron los querellantes Patricio Char y Venditti. Luego lo hizo su padre. Entre todos lograron calmarla.

“No voy a entrar en este juego que lo único que pretende es revictimizar a la joven que tuvo la valentía de denunciar que fue abusada”, aseguró Cisneros. “Sí voy a decir que estas falsas denuncias lo único que hacen, además de destruir la salud mental de la víctima, es demorar el inicio del juicio”, finalizó.

Temas Carlos CisnerosJosé Florentín BobadillaDenuncia contra futbolistas de Vélez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cano embistió contra José Florentín tras ser denunciado por intromisión de poderes

Cano embistió contra José Florentín tras ser denunciado por "intromisión de poderes"

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

Jugadores de Vélez: circularon imágenes de Florentín y Cufré en el pasillo del hotel

Jugadores de Vélez: circularon imágenes de Florentín y Cufré en el pasillo del hotel

José Florentín Bobadilla a un paso de un nuevo equipo en la Liga Profesional

José Florentín Bobadilla a un paso de un nuevo equipo en la Liga Profesional

Lo más popular
Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un boom supersónico en medio de la escasez
1

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un "boom" supersónico en medio de la escasez

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán
2

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago
3

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

Reforma electoral: la paridad de género llegaría a las listas, pero no al recinto legislativo
4

Reforma electoral: la paridad de género llegaría a las listas, pero no al recinto legislativo

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado
5

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado

El caso de los presos que trabajaban en El Cadillal: dictan la preventiva a otros dos policías
6

El caso de los presos que trabajaban en El Cadillal: dictan la preventiva a otros dos policías

Más Noticias
Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

La ruta a las playas de Brasil por la Triple Frontera: qué tener en cuenta para cruzar, comprar en Ciudad del Este y seguir viaje

La ruta a las playas de Brasil por la Triple Frontera: qué tener en cuenta para cruzar, comprar en Ciudad del Este y seguir viaje

Los Sueldos, un paraje que olvidó hasta a sus jóvenes

Los Sueldos, un paraje que olvidó hasta a sus jóvenes

Reforma electoral: la paridad de género llegaría a las listas, pero no al recinto legislativo

Reforma electoral: la paridad de género llegaría a las listas, pero no al recinto legislativo

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un boom supersónico en medio de la escasez

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un "boom" supersónico en medio de la escasez

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán

Reforma laboral: el Gobierno mandó un guiño a la CGT y presiona al Congreso

Reforma laboral: el Gobierno mandó un guiño a la CGT y presiona al Congreso

El caso de los presos que trabajaban en El Cadillal: dictan la preventiva a otros dos policías

El caso de los presos que trabajaban en El Cadillal: dictan la preventiva a otros dos policías

Comentarios