Presunto abuso sexual: piden a la Corte Suprema una auditoría por las demoras en la causa contra los ex jugadores de Vélez

El legislador José Cano reclamó que se revise la actuación del Ministerio Público Fiscal y que se garantice celeridad y perspectiva de género en el proceso.

ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
Hace 2 Hs

El legislador José Cano presentó una solicitud formal al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, para que se realice una auditoría exhaustiva sobre las actuaciones en la causa contra los ex jugadores de Vélez por abuso sexual.

En su pedido, el parlamentario solicitó que el Cuerpo de Auditores del Poder Judicial lleve adelante un informe detallado con el fin de determinar posibles dilataciones incausadas generadas por los actores jurisdiccionales intervinientes, especialmente del Ministerio Público Fiscal.

Cano pidió además que se analice la existencia de los recaudos procesales que justificaron la prórroga de la etapa de Investigación Penal Preparatoria, conforme al artículo 229 del Código Procesal Penal; la presencia de un plexo probatorio suficiente que permita requerir la apertura a juicio, y la aplicación de la perspectiva de género en la concesión de las prórrogas.

El legislador fundamentó su solicitud en la “altísima sensibilidad” del caso, que adquirió relevancia pública y mediática. Subrayó que situaciones de este tipo exigen del Poder Judicial celeridad y respeto estricto de los plazos procesales, advirtiendo que las prórrogas deben ser de aplicación restrictiva y excepcional.

Cano expresó su “preocupación institucional” ante la demora en juicios de alta sensibilidad social, en particular cuando las prórrogas resultan injustificadas pese a existir elementos suficientes para avanzar con la acusación. Señaló que los reclamos y manifestaciones públicas sobre las demoras judiciales generan un “cono de sospecha” sobre las investigaciones, lo que puede traducirse en descrédito hacia los poderes del Estado.

La presentación concluye con el pedido de que la Corte disponga las acciones conducentes para esclarecer la situación y garantizar transparencia en el proceso judicial.

El caso

En marzo de 2024, una joven denunció que había sido convocada por el arquero Sebastián Sosa a charlar en un hotel donde estaba alojada la delegación. Expresó además que en esas circunstancias fue abusada sexualmente por Abiel Osorio, José Florentín Bobadilla y Braian Cufré. Los cuatro fueron acusados del ataque. A partir de ese momento se inició una larga batalla procesal que sigue vigente.

Pedido

Temas José CanoDaniel LeivaCorte SupremaMinisterio Público FiscalSebastián SosaBraian CufréAbiel OsorioJosé Florentín Bobadilla
