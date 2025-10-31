Presunto abuso sexual: piden a la Corte Suprema una auditoría por las demoras en la causa contra los ex jugadores de Vélez

En marzo de 2024, una joven denunció que había sido convocada por el arquero Sebastián Sosa a charlar en un hotel donde estaba alojada la delegación. Expresó además que en esas circunstancias fue abusada sexualmente por Abiel Osorio, José Florentín Bobadilla y Braian Cufré. Los cuatro fueron acusados del ataque. A partir de ese momento se inició una larga batalla procesal que sigue vigente.