Cano embistió contra José Florentín tras ser denunciado por "intromisión de poderes"

El legislador José Cano (UCR) embistió con dureza contra el futbolista José Ignacio Florentín Bobadilla, quien lo denunció ante la Justicia por presunta intromisión indebida en el Poder Judicial al solicitar una auditoría sobre la causa penal conocida como caso “Vélez”, el cual se encuentra en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT).
“Las falsas denuncias de Florentín Bobadilla no lograrán condicionar mi proceder y convicciones. El pedido de auditoría que he solicitado a la CSJT, sobre un expediente que investiga una violación en manada, paradójicamente me ha convertido, para las desveladas consideraciones del señor Florentín Bobadilla, en un delincuente serial”, expuso el radical en un comunicado.
El parlamentario fue denunciado por el futbolista ante la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, con el patrocinio del abogado Camilo Atim. Sostuvo que Cano actuó de manera irregular al interesarse públicamente por la causa “Sosa Silva Carlos Sebastián y otros s/ abuso sexual agravado”, en la cual Florentín Bobadilla figura como uno de los acusados. Cuestionó que el legislador haya elevado una nota ante la Corte solicitando una “auditoría exhaustiva” sobre el desarrollo de ese proceso, aduciendo “demoras e irregularidades procesales”.
“Resulta totalmente suspicaz el sorpresivo interés del legislador Cano en la causa referida, ya que dicho interés no lo evidencia en otros casos. Cabe preguntarse, ¿de dónde nació su interés en esta causa y qué intenta ocultar con este pedido?”, señaló el jugador. Consideró en ese sentido que existiría “una organización criminal con participación política” y apuntó contra Cano y el diputado nacional Carlos Cisneros.
El legislador, por su parte, consideró que Florentín Bobadilla “no debería temer” al resultado de una auditoría cuya disposición depende exclusivamente de la facultad de la Superintendencia de la CSJT. “No debe temer; por el contrario, mi pedido de auditoría constituye una expresión genuina de contralor republicano, en el marco del legítimo juego del sistema de frenos y contrapesos constitucionales y que se corresponde con mi función de legislador provincial”, dijo el parlamentario. Y agregó que la determinación tomada por el futbolista responde a “su desesperación por ocultar algo que evidentemente debe ser auditado”.
En diálogo con este diario, Cano agregó que resulta preocupante que el mismo Poder Judicial que trabó embargos, imputó y dictó la prisión preventiva porque encontró elementos en el proceso de investigación, sea ahora el que “tome un accionar absolutamente contrario a esto, allanando a la víctima y a los abogados”. “Algo está mal. Lo que la auditoría debe hacer es echar luz”, expresó.