Cano embistió contra José Florentín tras ser denunciado por "intromisión de poderes"

El legislador, por su parte, consideró que Florentín Bobadilla “no debería temer” al resultado de una auditoría cuya disposición depende exclusivamente de la facultad de la Superintendencia de la CSJT. “No debe temer; por el contrario, mi pedido de auditoría constituye una expresión genuina de contralor republicano, en el marco del legítimo juego del sistema de frenos y contrapesos constitucionales y que se corresponde con mi función de legislador provincial”, dijo el parlamentario. Y agregó que la determinación tomada por el futbolista responde a “su desesperación por ocultar algo que evidentemente debe ser auditado”.