Hasta el martes se sabrá si la fiscala Reinoso Cuello seguirá al frente del Caso Vélez

El fiscal Regional Fernando Blanno definirá hasta el martes si la fiscala Adriana Reinoso Cuello seguirá al frente del llamado Caso Vélez, causa en la que se investiga el abuso sexual que denunció haber sufrido una joven y por la que están acusado cuatro futbolistas.
Tres de las cuatro partes presentaron su opinión del pedido de inhibición planteado por la representante del Ministerio Público. Todos coincidieron que los fundamentos que esgrimió no eran causal de su reemplazo, pero la querella solicitó que sea separada.
El viernes 17, Reinoso Cuello solicitó ser desplazada de la causa. Argumentó que por las medidas que había tomado fue cuestionada duramente por los querellantes en los diferentes medios de comunicación y recibido todo tipo de acusaciones durante una marcha de bancarias.
“Todas estas acusaciones influyen en la disposición anímica de la suscripta, lo cual impide la dirección con objetividad y tranquilidad de la presente investigación, siempre con miras a brindar a las partes una tutela judicial efectiva y arribar a la solución más eficiente del caso”, fundamento.
Los argumentos
Blanno, tal como lo dispone el código procesal, le pidió la opinión a todas las partes que intervienen en el caso. Antoniella Battaglia, José María Molina y Ernesto García Biagosch, defensores de Braian Cufré y Abel Osorio, rechazaron el planteo sosteniendo que los argumentos de la fiscala no eran causales de inhibición. También destacaron el trabajo que viene realizando.
En esa línea se mantuvo Ernesto Baaclini, que asiste al arquero Sebastián Sosa.
Por su parte, María Florencia Abdala y Camilo Atim, representantes legales de José Florentín Bobadilla, le anunciaron a Blanno que no opinarían sobre esta cuestión.
Patricia Neme, Franco Venditti y Patricio Char, que tienen el rol de querellante en la causa, coincidieron que no hay motivos para que se inhiba y que este planteo no era otra cosa más que generar otra demora en la investigación. Sin embargo, al considerar que había perdido la objetividad, no puede continuar al frente del expediente.