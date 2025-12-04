El fiscal Regional investigará la llamada “causa espejo” del caso Vélez

Salvo Cisneros, a todos los otros mencionados se les inició una investigación por falso testimonio y estafa procesal, por sólo mencionar algunos. Los señalados solicitaron una audiencia para que sean sobreseídos, se declaren ilegales los allanamientos que se realizaron en el marco del expediente. También cuestionaron que el expediente haya quedado en las manos de Rivadeneira cuando debería haber intervenido desde un primer momento Blanno, ya que uno de los señalados en la denuncia era un parlamentario.