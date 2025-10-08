Secciones
Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

El diputado nacional apuntó contra Edmundo “Pirincho” Jiménez por presuntas maniobras de encubrimiento y denunció que “cuando hay una violación, el que tiene plata, sale”.

Hace 1 Hs

El diputado nacional Carlos Cisneros apuntó contra el Ministerio Público Fiscal, que conduce hoy el doctor Edmundo Jiménez, y quien apuntó como el responsable de “maniobras de encubrimiento y disciplinamiento”. También defendió a la abogada Patricia Neme y cuestionó la “impunidad” con la que, dijo, se manejan causas sensibles en Tucumán.

A través de un video difundido en las redes sociales, Cisneros denunció que “la semana pasada se produjo una acción desde la Justicia penal orquestada por 'Pirincho' Jiménez y los fiscales que le responden”, en referencia a los allanamientos en el domicilio de la víctima de la violación grupal atribuida a ex jugadores de Vélez Sarsfield.

"Allanaron los domicilios de las testigos, de la abogada que defiende a la víctima. Esto es una constante en la actitud que tienen desde el Ministerio Público Fiscal. Lo que se ha buscado con esto es disciplinar a la víctima, meterle miedo, hacerle terrorismo a las testigos y descalificar a la doctora Neme que está llevando adelante la defensa. A los imputados, a los que producen delitos, les ponen abogados que después terminan siendo funcionarios del Ministerio Público Fiscal", sostuvo.

El diputado denunció que en Tucumán “cuando hay una violación, el que tiene plata sale”. “Está Edmundo ‘Pirincho’ Jiménez por detrás poniendo a los abogados que hacen la tarea y si la hacen muy bien terminan ocupando un lugar preponderante dentro de la estructura del MPF”, afirmó.

“Hay una violación de un niño de cuatro años que cometió su abuelo, el padre de su mamá. Esa causa hizo que el niño vaya a declarar 37 veces a tribunales. Si no hubiera tenido visibilización nacional a través de un portal de noticia, porque el niño y su papá son ciudadanos norteamericanos, y no intervenía la embajada, después de 10 años ese abuelito violador no habría tenido sanción. Paola Tacacho fue asesinada por la desidia del MPF, de la fiscal que llevaba la causa y del juez (Francisco) Pisa, que después fue destituido. La penuria que pasó esa familia no se subsana con un juicio civil ni con dinero. Lo bueno sería que el dinero salga del bolsillo de los fiscales que llevaron a cabo esa medida, de 'Pirincho' Jiménez, que ponga la plata el MPF que tiene mucha”, lanzó.

Cisneros también se refirió al caso de una familia de médicos: “El hijo menor abusó de su sobrino. Al ser amigo de 'Pirincho' consiguieron un juicio abreviado sin el consentimiento del padre del menor de edad. Cuando el padre patalea, avanzan un poco más y lo llevan a ocho años. Todo manipulable, todo con olor a podrido. No se puede permitir que se siga avanzando con estas cuestiones como si no pasara nada, como si esto fuera el jardín de la injusticia, donde si violás y tenés plata, no pasa nada”.

“Florentín necesitaba ganar tiempo”

En otro tramo, el diputado opinó sobre la denuncia cruzada que involucra al futbolista paraguayo José Florentín. “Lo que nosotros pensamos respecto a este armado de causas paralelas es que Florentín necesitaba ganar tiempo. Habrán pensado que haciendo esta causa espejo se dilataba el juicio, cosa que se está haciendo”, aseguró y agregó: “Tal vez, estando en Tucumán, estando 'Pirincho', el año pasado te conseguíamos el sobreseimiento. Florentín es un buen jugador, puede ser convocado a la selección paraguaya. Hay mucho dinero en juego, entonces esas chicanas procesales con el consentimiento de la fiscal Rivadeneira y de 'Pirincho' Jiménez sirvieron para poner el tema en la agenda mediática y descalificar a la víctima”.

Cisneros destacó la trayectoria de Neme: "Defiende a mujeres que están derrotadas, vencidas y apaleadas por problemas de género y de abuso. Pero además, Patricia Neme es abogada en los juicios de EDET y Transnoa, a los que el MPF nunca les dio importancia".

"Es abogada de las hermanas de José Alperovich, que lo denuncian por haberse quedado con parte de la herencia familiar, más de 70 propiedades”. Y añadió: “Es abogada, a través de La Bancaria, en contra del banco Su Crédito, de Jorge Blanco y Piccirillo. Siempre tocó intereses y defendió al más débil. Son los riesgos de ejercer una profesión con valentía y honestidad”, opinó.

Cisneros cerró con una advertencia política: “Tiene que quedar claro que esto no puede suceder más. No puede haber tanta impunidad en Tucumán detrás de la figura de 'Pirincho' Jiménez. No hay ningún tipo de pudor para violar la Constitución, los reglamentos, los protocolos internos que tiene la Justicia en cuanto al manejo de información confidencial”.

