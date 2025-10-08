Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

“Hay una violación de un niño de cuatro años que cometió su abuelo, el padre de su mamá. Esa causa hizo que el niño vaya a declarar 37 veces a tribunales. Si no hubiera tenido visibilización nacional a través de un portal de noticia, porque el niño y su papá son ciudadanos norteamericanos, y no intervenía la embajada, después de 10 años ese abuelito violador no habría tenido sanción. Paola Tacacho fue asesinada por la desidia del MPF, de la fiscal que llevaba la causa y del juez (Francisco) Pisa, que después fue destituido. La penuria que pasó esa familia no se subsana con un juicio civil ni con dinero. Lo bueno sería que el dinero salga del bolsillo de los fiscales que llevaron a cabo esa medida, de 'Pirincho' Jiménez, que ponga la plata el MPF que tiene mucha”, lanzó.