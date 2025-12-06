Venezuela refuerza su Ejército con más de 5.500 soldados en plena escalada de tensión con EEUU

Como parte de su campaña militar, Estados Unidos ejecutó desde septiembre alrededor de veinte ataques contra embarcaciones que, según sus informes, se dirigían desde el Caribe a su país con estupefacientes. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no aportaron pruebas sobre las cargas ni confirmaron la identidad de los tripulantes. Estas operaciones, difundidas mediante redes sociales, incluyen ejecuciones extrajudiciales que han dejado 87 personas asesinadas.