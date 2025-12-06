Secciones
Venezuela refuerza su Ejército con más de 5.500 soldados en plena escalada de tensión con EEUU

Las autoridades chavistas señalaron que desde el inicio de la ofensiva militar aumentaron significativamente las solicitudes para sumarse al Ejército.

Hace 1 Hs

En medio de la escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela, el chavismo incorporó este sábado a 5.600 nuevos soldados a las Fuerzas Armadas. De acuerdo con las autoridades, desde el inicio de la ofensiva militar estadounidense aumentaron significativamente las solicitudes para sumarse al Ejército. 

El general Javier José Marcano reforzó esta idea al destacar la respuesta de la juventud venezolana: "En estos momentos donde el imperialismo amenaza de manera ilegal, arbitraria, mentirosa, falsaria, arrogante, a nuestra patria, nuestro pueblo, los jóvenes, acuden por miles a integrarse a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana".

Las cifras oficiales indican que el país cuenta con 200.000 miembros en su Fuerza Armada, además de 200.000 policías. A esto se suman los aproximadamente ocho millones de reservistas adscritos a la Milicia Nacional Bolivariana, según el propio Maduro.

Aunque el enfrentamiento político entre Venezuela y Estados Unidos tiene antecedentes desde la gestión de Hugo Chávez, en los primeros años de los 2000, el conflicto se agudizó recientemente. Washington acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, presunto responsable de enviar drogas ilícitas hacia territorio estadounidense.

Como parte de su campaña militar, Estados Unidos ejecutó desde septiembre alrededor de veinte ataques contra embarcaciones que, según sus informes, se dirigían desde el Caribe a su país con estupefacientes. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no aportaron pruebas sobre las cargas ni confirmaron la identidad de los tripulantes. Estas operaciones, difundidas mediante redes sociales, incluyen ejecuciones extrajudiciales que han dejado 87 personas asesinadas.

La tensión escaló aún más con el envío del portaaviones Gerald R. Ford -el más poderoso de la flota norteamericana- a las aguas del Mar Caribe, donde se estima la presencia de unos 15.000 soldados estadounidenses. Esta semana, Donald Trump adelantó que las Fuerzas Armadas de su país se preparan para iniciar operaciones en Venezuela en los próximos días.

Maduro, por su parte, reiteró que las acusaciones que lo vinculan con el Cartel de los Soles son infundadas, y sostuvo que la verdadera intención de Washington es derrocarlo y apropiarse de las reservas de petróleo venezolanas.

