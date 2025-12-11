Para María Corina Machado, la prioridad es el regreso a Venezuela

OSLO, Noruega.- La hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz, afirmó que la prioridad de su madre “fue permanecer en Venezuela y asegurarse de que pudiera regresar”.
La ceremonia arrancó con la interpretación de las canciones “Alma llanera” y “Venezuela” por parte del popular cantante Danny Ocean, seguidas de un discurso del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro.
“Señor Maduro: Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo”, dijo Frydnes, ovacionado por el público.
Machado, de 58 años, no ha aparecido en público desde enero, cuando participó en una protesta en Caracas contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro. En la clandestinidad desde agosto de 2024, Machado consiguió salir de Venezuela y está camino a Oslo, pero no llegó a tiempo para la ceremonia de entrega, que recogió su hija, Ana Corina Sosa Machado, en su lugar.
“Mi madre hizo todo para estar aquí y viene en camino. Su prioridad fue permanecer en Venezuela y asegurarse de que pudiera regresar”, dijo Sosa Machado a la prensa. “Estoy increíblemente agradecida porque lo más probable es que tenga la oportunidad de darle ese abrazo que hemos estado esperando durante dos años”, agregó.
Además de Ana Corina Sosa, que recogió el premio y pronunció el discurso en su lugar, en la ceremonia asistieron la madre de Machado, Corina Parisca, sus tres hermanas y otros dos hijos.
Clara Machado, hermana menor de la galardonada, contuvo el llanto cuando afirmó feliz que “en pocas horas” esperaba abrazarla.
“Perdón las lágrimas, pero es que ha sido esto muy conmovedor, y se sintió la energía del mundo ahí presente. Creo que el comité del Nobel entiende a qué nos estamos enfrentando, y ese reconocimiento nos llena de una nueva esperanza. Vamos a ser libres”, aseveró.
Desde el lunes, los familiares presentes en Oslo y otros miembros de su entorno aseguran desconocer “el periplo de María Corina”, aunque estaban convencidos de su llegada.
El Comité Nobel otorgó en octubre el galardón a esta ingeniera de formación por sus esfuerzos en favor de “una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia” en Venezuela.
Machado, cerebro y corazón de la oposición en Venezuela, despierta un sentimiento casi religioso entre algunos. Muchos lloran al verla pasar, otros se abalanzan al camión que la lleva. En octubre, cuando se anunció el premio, era un misterio si Machado podría recogerlo en persona. Desde agosto de 2024 vive en la clandestinidad, desde una protesta en Caracas hace 11 meses.
De jeans y camisa blanca, con aires de estrella de rock, Machado, que nació en Caracas hace 58 años, recorrió el país durante la campaña electoral para las presidenciales del 28 de julio de 2024 con un mensaje de cambio tras 25 años de gobiernos chavistas.
Sus seguidores destacan su “coherencia”, sin medias tintas, y su promesa de acabar con el socialismo de la llamada Revolución Bolivariana para dar paso a un sistema liberal.
En las primarias opositoras hacia las elecciones del 28 de julio de 2024, Machado arrasó con más de 90% de los votos. Pero fue vetada por una inhabilitación política, y tuvo que ceder su candidatura al diplomático Edmundo González Urrutia, postulado a última hora. De todos modos, fue el alma de la campaña opositora.
Tras la reelección de Maduro para un tercer mandato, hasta 2031, ambos acusaron al presidente y al Consejo Nacional Electoral (CNE) de cometer fraude.
“Expropiar es robar”
Ingeniera de profesión y madre de tres hijos, Machado comenzó su camino político en 2002, cuando creó la organización Súmate, que impulsó un referendo para revocar el mandato del entonces presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013 de un cáncer.
Fue electa al Parlamento, donde encaró a Chávez cuando el mandatario era intocable, casi un dios. “Expropiar es robar”, le reclamó a Chávez en su rendición anual de cuentas ante el Parlamento en 2012. “Le sugiero que gane las primarias porque está fuera de ránking para debatir conmigo”, replicó el mandatario. “Águila no caza moscas”.
Una década después, expertos la comparan como fenómeno político con el arrastre que tuvo el propio Chávez. En octubre de 2023 arrasó en las primarias y se consolidó como líder de la oposición, pero su candidatura presidencial fue frustrada por una inhabilitación por 15 años, que la Corte Suprema ratificó.
Aunque no estuvo en la boleta electoral, fue el rostro de la campaña. Durante meses recorrió el país, en auto porque el chavismo no le permitió abordar un avión. Y en cada parada fue recibida por multitudes entusiastas.
“Es nuestra libertadora”, dijo en la campaña electoral Trina Rosales, de 60 años, después de una caravana en San Cristóbal. “Es nuestra esperanza”, completó su hija Michelle Rosales, de 40 años.
Unos 7 millones de venezolanos emigraron desde 2014 en medio de la crisis.
El viaje de Milei: llegó a Oslo con disfraz y se volvió sin foto
Vestido con un mameluco de la empresa petrolífera nacional YPF, el presidente argentino, Javier Milei se presentó en Oslo, Noruega, con el objetivo de acompañar a María Corina Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz. El ultraderechista aseguró que su viaje tenía un propósito histórico, “acompañar a la nueva Nobel de la Paz” y había ilusiones en Casa Rosada de un encuentro entre ambos. Como la llegada de la venezolana se demoró, el presidente se volvió sin la foto.