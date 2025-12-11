Para María Corina Machado, la prioridad es el regreso a Venezuela

Machado, de 58 años, no ha aparecido en público desde enero, cuando participó en una protesta en Caracas contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro. En la clandestinidad desde agosto de 2024, Machado consiguió salir de Venezuela y está camino a Oslo, pero no llegó a tiempo para la ceremonia de entrega, que recogió su hija, Ana Corina Sosa Machado, en su lugar.