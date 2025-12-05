Derecho a la información: el “New York Times” demanda al Pentágono

“Discreción desenfrenada”

La nueva política otorga al Pentágono una “discreción desenfrenada” para aplicar las normas como lo considere adecuado, según la demanda. Estas reglas constituyen el paso más reciente en un esfuerzo que lleva meses por parte de Pete Hegseth, el secretario de Defensa, para limitar el acceso y los privilegios del cuerpo de prensa del Pentágono. Hegseth también agregó límites sobre dónde pueden moverse los reporteros dentro del complejo y se redujo drásticamente el número de conferencias de prensa.