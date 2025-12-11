La inflación se aceleró al 2,5% en noviembre y acumuló 31,4% en los últimos doce meses

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este jueves la inflación de noviembre, que finalmente se ubicó en 2,5%, en línea con las estimaciones previas de las consultoras, que proyectaban una aceleración por tercer mes consecutivo.
La variación acumulada del undécimo mes del año alcanzó el 27,9% y la interanual se posicionó en el 31,4%.
La suba respondió, nuevamente, a incrementos tanto en precios estacionales como en regulados.
El rubro con mayor aumento fue el de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+3,4%), transporte (+3%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (+2,8%), con un fuerte componente de la carne.
En la previa, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) ya había marcado un anticipo de esta tendencia: trepó al 2,4% en noviembre. El rubro Servicios avanzó 2,5%, por encima de Bienes (2,3%), según el Instituto de Estadística porteño.
A nivel nacional, el IPC venía mostrando una trayectoria ascendente desde septiembre (2,1% frente al 1,9% de agosto) y volvió a acelerarse en octubre hasta 2,3%. Para noviembre, Equilibra, EcoGo y Adcap proyectaban un registro en torno al 2,5%.
Por su parte, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que elabora el Banco Central ubicó la inflación del undécimo mes del año en 2,3%, lo que representó una suba de 0,4 puntos porcentuales frente al informe previo.
Inflación de noviembre: los aumentos que más pesaron
De acuerdo con EcoGo, los precios regulados avanzaron 2,1% en noviembre, impulsados por:
Tarifas de luz y gas: +3,6% y +3,8%
Prepagas: +2,4% promedio
Colectivos en PBA y CABA: +4,1%
Transporte Nación: +9,7%
Combustibles: +6%
La carne vacuna profundizó su tendencia alcista y trepó 5,8%. Los precios mayoristas del sector también continúan en alza, lo que podría generar nuevas subas en las próximas semanas, advirtió la consultora.
La categoría Vivienda encabezó los aumentos del mes con un avance del 3%. Tras las elecciones, las tarifas de electricidad y gas volvieron a subir (3,6% y 3,8% respectivamente), mientras que el ajuste del agua fue más moderado, del 1%, lo que ayudó a amortiguar parcialmente el índice general.
Por otro lado, el Cyber Monday contribuyó a moderar precios en la primera semana del mes. Según C&T Asociados, esa campaña de descuentos impactó especialmente en el rubro Equipamiento del hogar —donde se incluyen electrodomésticos— y ayudó a contener la inflación del Gran Buenos Aires, que midieron en 2,4%.