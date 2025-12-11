Inflación, ventas y fin de mes: voces divididas en las calles tucumanas sobre la situación económica y la gestión de Milei

También en la peatonal, María Isabel Moreno (76), opinó desde su puesto de flores. “Lo del índice es complicado, porque vos vas a las góndolas y te encontrás otra cosa”, admitió. “Pero sí estamos mejor que antes, todo está más estable. Antes agarraba unas monedas y me iba rápido al súper para stockearme. Ahora puede subir un poquito el precio pero la gente ya no anda desesperada”, manifestó. En cuanto a su rubro, la mujer sostiene que hubo un descenso en las ventas. “Antes la gente venía y compraba para sacarse la plata de encima, ahora la cuida un poco más”, explicó. “Con Milei estoy esperanzada, no sé si va a mejorar rápido, pero no pierdo la fe en él”, finalizó.