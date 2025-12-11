Inflación, ventas y fin de mes: voces divididas en las calles tucumanas sobre la situación económica y la gestión de Milei

En medio de las compras de fin de año y el movimiento comercial previo a las fiestas, comerciantes, trabajadores y jubilados tucumanos comparten miradas muy distintas sobre la situación económica actual, el impacto de la inflación y los cambios durante el gobierno de Javier Milei.
Hoy, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se aceleró y se ubicó en 2,5% en noviembre. La variación acumulada del undécimo mes del año alcanzó el 27,9% y la interanual se posicionó en el 31,4%.
Alfredo Ledesma, jubilado de 70 años, fue tajante en su rechazo al Gobierno Nacional: “A mí no me afecta, pero al 99% de la población sí; para mí esos índices son una mentira total”.
“Nunca vi que la gente viva una situación así, mis hijas se hicieron profesionales en la ‘década ganada’, como se dice; ahora es distinto, se están perdiendo todos los derechos”, consideró. “Vivo en el centro, y la gente del miniservice me contó que le bajaron las ventas en un 50%, en los alimentos es donde más se ve la caída del consumo”, dijo.
Rocío Smoris, de 34 años, vendedora ambulante, también contó su realidad. “Notamos que la venta bajó un montón; los precios se mantienen, pero la gente no compra”, expresó. “El año pasado estábamos mejor. Milei hizo algunas cosas bien y otras mal, pero en general creo que está haciendo un buen trabajo”, valoró. “Antes vendía praliné, pero ya no es temporada, voy cambiando de rubro según lo que se venda más”, explicó la mujer, que ahora ofrece sánguches de miga.
También en la peatonal, María Isabel Moreno (76), opinó desde su puesto de flores. “Lo del índice es complicado, porque vos vas a las góndolas y te encontrás otra cosa”, admitió. “Pero sí estamos mejor que antes, todo está más estable. Antes agarraba unas monedas y me iba rápido al súper para stockearme. Ahora puede subir un poquito el precio pero la gente ya no anda desesperada”, manifestó. En cuanto a su rubro, la mujer sostiene que hubo un descenso en las ventas. “Antes la gente venía y compraba para sacarse la plata de encima, ahora la cuida un poco más”, explicó. “Con Milei estoy esperanzada, no sé si va a mejorar rápido, pero no pierdo la fe en él”, finalizó.
Un poco más allá, frente al ex Mercado del Norte, Santiago Juárez (37), habló mientras descansaba de tocar el violín junto a su hermano. “Nosotros disfrutamos de lo que hacemos más allá del dinero, pero ya no es igual que antes; hace unos años esto era una locura, ahora la gente se cuida más para gastar”, consideró. “Yo creo que Milei no tiene nada que ver, uno igual tiene que salir a buscarse sus cosas”, dijo. “Tengo un hijo y me doy maña con varias cosas, doy clase de guitarra, actúo en fiestas privadas, y aquí me promociono”, contó.
Por su lado, los más jóvenes también dieron su punto de vista: José Ojeda (26), estudiante, valoró las políticas económicas del Gobierno Nacional. “A mí la inflación me afectó bastante menos, las cosas ya no suben tanto”, consideró. “Milei equilibró las cuentas, tiene mucho que ver con esta mejora; yo antes tenía que comprar todo de contado, pero ahora los comercios te dan cuotas sin interés, por la estabilidad que hay”, celebró. “Tengo tres trabajos, entrego folletos, doy clases particulares, y los fines de semana soy seguridad en un local”, detalló. “Me cuesta como a todos, pero para mí las cosas están mejor”, completó.
Dahiana Díaz (22), manicurista, fue en esa misma línea. “En mi rubro los materiales no subieron, incluso algunos bajaron. Yo tengo stock, en todo este año nunca les aumenté a mis clientas, y si tuviera que comprar hoy, tampoco me haría falta subir los precios. Creo que con este gobierno estamos mejor”, comentó. “En lo mío, el trabajo no baja porque cada manicurista tiene sus clientas fijas”, explicó. “Ahora en diciembre hay muchas clientas “pasajeras”, que vienen solo por esta fecha, pero las fijas se mantienen todo el año”, finalizó.
Opiniones divididas
En la calle República de Francia, Alejo aseguró no notar grandes diferencias respecto a otros años: “La gente que diga que están caras las cosas o que no tiene trabajo es porque no le buscan solución. A mí por ejemplo no me afecta nada.” Sobre su situación económica: “Llegó tranquilo a fin de mes… El tema de la carne, el pan, todas esas cosas, sí ha habido aumento. Pero comparto con mi abuela todas esas cosas, yo vivo con ella”.
La mirada de Reina es un poco distinta y describe una realidad mucho más difícil. “Siento bastante la inflación. La verdad que estamos afectadísimos los del comercio, bajó mucho las ventas a pesar que es fin de año no alcanzamos con la plata para pagar los sueldos, no se puede”, reconoce.
“Yo vivo con mis cinco hijos y con mi esposo, ahí la vamos luchando, intentando llegar a fin de mes”, sostuvo.
Ernesto, médico de 78 años, describe una inflación cotidiana que considera subestimada por las cifras oficiales: “No creo en los números que dan, se nota que hay inflación y que no es el dos y pico como están diciendo, sino es más”. “Acá los sueldos están absolutamente deprimidos y los precios siguen subiendo”, dijo.
“El precio de los medicamentos es una locura. Hay gente que no puede adquirir los medicamentos que son necesarios para que sobreviva esa persona”, sentenció.