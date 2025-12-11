Osvaldo Jaldo se reunió con la nueva ministra de Seguridad de Javier Milei: los temas en agenda

El gobernador Osvaldo Jaldo visitó en la tarde del jueves a la flamante ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en Buenos Aires, para analizar las acciones realizadas en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos, estudiar nuevas medidas y plantear la necesidad de avanzar con una tarea coordinada con las demás provincias de la región. “Coincidimos en que debemos consolidar lo que venimos haciendo”, explicó el mandatario a LA GACETA.
Entre otros puntos, agregó el titular del Poder Ejecutivo (PE) vía telefónica, se dialogó sobre los procedimientos que llevan adelante las fuerzas de ambas jurisdicciones -entre ellos, el “Operativo Lapacho”-; además, se puso sobre la mesa la idea de la radarización de la frontera norte de la provincia; y se postuló a Tucumán como posible sede de un encuentro coordinado por la Nación -que sería en la primera parte de 2026- con autoridades de Salta, Catamarca, Jujuy, La Rioja y Santiago del Estero.
“Fue una reunión positiva. Es la primera provincia que visita a la actual ministra desde su asunción. Fue cordial y amena, y desde ambas partes demostramos hechos concretos en el trabajo que venimos realizando”, resumió Jaldo, que concurrió acompañado por el ministro de Seguridad de la Provincia, Eugenio Agüero Gamboa.
Monteoliva, a su vez, compartió un mensaje en sus redes sociales. “Coordinamos las estrategias de seguridad para sostener en la provincia la doctrina de seguridad y orden, garantizando tranquilidad y protección para los tucumanos”, indicó la funcionaria del presidente Javier Milei.
Temas en agenda
Jaldo detalló a este diario que, en la audiencia con la ministra, pudo exhibir los resultados de las acciones concretadas desde el inicio de su gestión en materia de seguridad, tanto en el aspecto local -como las medidas contra el narcomenudeo- como en el límite norte, a través del “Operativo Lapacho”, que también involucra a fuerzas federales, con dispositivos destinados a detectar no sólo drogas, sino también el contrabando de mercadería.
Entre otros números, el gobernador afirmó que se logró el secuestro de casi un 300% más de cocaína y un 1.600% más de marihuana con relación a 2024. “Los indicadores demuestran que el trabajo que se ha venido haciendo es importante, pero quizás no suficiente, porque si bien venimos realizando controles en vía terrestre, es necesario tener una mirada más regional, coordinado además con el Gobierno nacional”, afirmó Jaldo.
Una de las ideas que se sugirió fue la radarización, a fin de contar con nuevas herramientas contra el delito organizado. “Las metodologías para el ingreso de sustancias son dinámicas. Por eso es necesario también un control por aire, que, según nos explicaron, la Nación viene haciendo. Pero la radarización de la frontera norte de Tucumán sería muy importante”, agregó.
Este recurso, explicó, permitiría cubrir no sólo la frontera norte de la provincia -desde la zona este, de 7 de Abril, hasta los valles calchaquíes-, sino también otras jurisdicciones de la región que están lindantes al extranjero. De todos modos, Jaldo aclaró que se deben estudiar las condiciones técnicas y económicas. “También hemos planteado la toma de decisiones rápidas en lo relacionado a materiales secuestrados, para evitar su deterioro y darles una utilización pública, poniéndolos al servicio de la lucha contra el delito, como vehículos, cubiertas y otros elementos”, señaló Jaldo. Incluso, a esto se podría agregar prendas y otros elementos que podrían ser destinados a fines sociales.
La agenda del gobernador en Buenos Aires continuará con una reunión con el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.