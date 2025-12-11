Secciones
Triste adiós a Gonzalo Urueña: el día que brilló en un mano a mano imperdible con LA GACETA

El productor musical, arquitecto y exdirigente de Central Córdoba fallció en Buenos Aires.

Hace 2 Hs

La muerte de Gonzalo Urueña pegó fuerte en la comunidad tucumana. El empresario tenía una larga trayectoria vinculada al arte, a la organización de eventos y al deporte. Su fallecimiento se produjo en Buenos Aires, adonde había viajado por problemas de salud.

La noticia generó una ola de mensajes de despedida en redes sociales. Amigos, colegas, trabajadores del espectáculo y seguidores compartieron homenajes, anécdotas y muestras de afecto hacia él, quien también tenía una fuerte presencia digital: divertido, activo, siempre mostrando el detrás de escena del club y de los artistas que llegaban a la provincia. 

Entre los momentos más recordados de su paso por los estudios de LA GACETA, sobresale un descontracturado ping pong, realizado en 2017, en el que dejó frases que hoy resuenan con una sensibilidad especial.

Triste adiós a Gonzalo Urueña: el día que brilló en un mano a mano imperdible con LA GACETA

Allí habló de colores, ídolos, temores, virtudes y deseos. Nombró a su padre como su referente absoluto; eligió a San Martín como su equipo; reconoció que su anhelo era “seguir proyectando bienestar para el turismo de Tucumán con el Club Central Córdoba”; y se definió como alguien que ayudaba más de la cuenta.

Recordó con humor su gusto por la pizza con papas fritas, su amor por la achilata, su hábito de entrenar todos los días y su preferencia por el calor. También confesó que ya no le tenía miedo a nada: “Estuve con San Pedro por arriba, así que no tengo miedo a nada”, dijo entre risas.

Ese encuentro permitió ver su costado más espontáneo, genuino y entrañable. Y quedará como un recuerdo cálido que sobreviverá en quienes lo conocieron y trabajaron con él.

