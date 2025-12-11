Secciones
Luciana Salazar y Ramiro Marra, juntos en Palermo: confirmaron el romance que sorprendió al mundo del espectáculo

La modelo y el político compartieron una noche cargada de química en un exclusivo restaurante. Según testigos y fuentes cercanas, el vínculo ya habría comenzado.

Luciana Salazar y Ramiro Marra, juntos en Palermo: confirmaron el romance que sorprendió al mundo del espectáculo
Hace 1 Hs

El mundo del espectáculo y la política volvió a cruzarse en una escena inesperada: Luciana Salazar y Ramiro Marra habrían protagonizado una velada a pura complicidad en un exclusivo restaurante de Palermo. 

La noticia estalló en Intrusos (América), cuando la panelista Paula Varela reveló detalles de un encuentro que, según afirmó, paralizó al estudio y dejó sorprendidos incluso a quienes siguen de cerca la vida privada de ambos.

Todo ocurrió en un reconocido local gastronómico ubicado sobre Concepción Arenal. Allí, según relató Varela, Salazar y Marra coincidieron inicialmente en mesas separadas. Pero la distancia duró poco. Apenas llegó, el político se acercó a saludar a la modelo, y en cuestión de minutos tomó una silla y se instaló junto a ella. “Él agarró la silla y no se movió más”, aseguró la panelista, subrayando que durante toda la noche se los vio muy juntos, conversando sin pausa y entre risas cómplices.

De acuerdo con el testimonio, Salazar estaba acompañada por una amiga, mientras que Marra llegó solo al restaurante. Con el correr de la cena, la cercanía entre ambos se hizo cada vez más evidente. “Muy pegaditos”, describió Varela, sosteniendo que varios de los presentes confirmaron la escena. Fuentes allegadas consultadas por TN fueron incluso más allá: según indicaron, la modelo y el referente político ya estarían saliendo.

La noche tuvo un condimento extra: una lluvia torrencial que sorprendió al barrio. Según relató la panelista, al retirarse, cada uno lo hizo por separado, aunque la desconexión duró lo que tarda en intercambiar un número. “Se pasaron los teléfonos y después empezaron a seguirse en redes”, detalló. Si bien no hay confirmación de que hayan continuado la noche en otro lugar, Varela remarcó que lo ocurrido dentro del restaurante fue observado por varios testigos, de modo que no admite desmentidas.

A medida que crecían las versiones de romance, también surgieron indicios de que la química podría tener un pasado. “Hablaron mucho, mucho, mucho… no se movían de la mesa”, relató la panelista, sugiriendo que tal vez se conocían de antes. Esa hipótesis tomó fuerza cuando fue la propia Salazar quien habló públicamente.

En diálogo con Varela, la top confirmó parte del encuentro y dio un contexto inesperado. “Nos vimos ayer por primera vez en un resto y cuando él, muy amablemente, me vino a saludar, nos terminamos dando cuenta de que nos unían nuestras infancias”, explicó. Según contó, ambos fueron a colegios que se vinculaban entre sí: uno de varones y uno de mujeres. “Me contó anécdotas de mi vida que ni yo me acordaba. Lo que me hizo reír”, confesó, describiendo a Marra como “muy amoroso”.

La modelo también fue categórica respecto a uno de los interrogantes principales: “No nos fuimos juntos, es la primera vez que lo veía”. No obstante, dejó abierta la puerta a un próximo capítulo. Consultada sobre la posibilidad de una cita, respondió con sutileza: “Si me invita a una cita, le respondo en privado”.

Temas Luciana SalazarRamiro Marra
