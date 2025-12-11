Luciana Salazar y Ramiro Marra, juntos en Palermo: confirmaron el romance que sorprendió al mundo del espectáculo

En diálogo con Varela, la top confirmó parte del encuentro y dio un contexto inesperado. “Nos vimos ayer por primera vez en un resto y cuando él, muy amablemente, me vino a saludar, nos terminamos dando cuenta de que nos unían nuestras infancias”, explicó. Según contó, ambos fueron a colegios que se vinculaban entre sí: uno de varones y uno de mujeres. “Me contó anécdotas de mi vida que ni yo me acordaba. Lo que me hizo reír”, confesó, describiendo a Marra como “muy amoroso”.