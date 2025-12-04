Hermanos Smith, frente a frente: el duelo tucumano que define los octavos del Regional Norte

Los hermanos Smith son un apellido que empieza a hacerse fuerte en el fútbol tucumano. Rodrigo Agustín y Matías Francisco, formados en los mismos potreros, hoy visten camisetas distintas; hasta 2023, sin embargo, compartieron los mismos colores: fueron campeones del Anual con Sportivo, tras vencer 2-1 a Graneros en la cancha de San Martín. El destino quiso que ahora quedaran en veredas opuestas.