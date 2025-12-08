Estudiantes le ganó el clásico a Gimnasia y avanzó a la final del Torneo Clausura

Estudiantes volvió a superar otra prueba de fuego en el Torneo Clausura. Con un gol de Tiago Palacios, el “Pincha” venció a Gimnasia en “El Bosque”, se quedó con el clásico y se metió en la gran final, donde enfrentará a Racing.
El partido fue parejo y con pocas situaciones claras. A los 17 minutos del segundo tiempo llegó el único gol: tras un gran desborde de Edwuin Cetré, el colombiano lanzó un centro rasante al corazón del área para que Palacios la empujara a la red. Después, la visita soportó la reacción del “Lobo” y sostuvo la ventaja hasta el cierre.
“Esto es Estudiantes. Nos dieron una vida más y demostramos que estamos para mucho”, expresó, emocionado, el goleador del encuentro tras el triunfo.
De esta manera, tras dejar en el camino a Rosario Central, Riestra y Gimnasia, el equipo de Eduardo Domínguez volvió a demostrar carácter y se llevó otro duelo complicado. Este sábado, desde las 21, enfrentará a Racing en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con la misión de coronarse campeón y asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2026.