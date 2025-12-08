Estudiantes le ganó el clásico a Gimnasia y avanzó a la final del Torneo Clausura

De esta manera, tras dejar en el camino a Rosario Central, Riestra y Gimnasia, el equipo de Eduardo Domínguez volvió a demostrar carácter y se llevó otro duelo complicado. Este sábado, desde las 21, enfrentará a Racing en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con la misión de coronarse campeón y asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2026.