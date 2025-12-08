Central Córdoba presentó oficialmente a Lucas Pusineri como nuevo entrenador

Central Córdoba dio inicio a una nueva etapa para el club. El "Ferroviario" presentó oficialmente a Lucas Pusineri como director técnico, en un acto donde el entrenador dejó en claro que su llegada no implica una ruptura, sino la profundización de un camino ya iniciado.
“Vengo a seguir con la obra que dejó Omar (de Felippe), con la idea de seguir construyendo”, expresó. Pusineri destacó los avances deportivos del club en los últimos años y se mostró decidido a potenciarlos. “Un equipo competitivo, que obtuvo un título, que jugó Copa Libertadores… Ojalá esos logros se puedan seguir potenciando”, indicó.
El nuevo DT también subrayó la importancia del armado del plantel y de una identidad que represente al club dentro y fuera de la cancha. “Esperemos conformar, con la parte directiva, un equipo que nos represente y que también represente a la institución. Que pueda plasmar en el campo de juego lo que queremos nosotros”, afirmó.
Pusineri se pondrá manos a la obra desde el 2 de enero, cuando el plantel profesional comience la pretemporada en Santiago del Estero. Luego, el equipo continuará con una concentración en Córdoba, donde disputará una serie de amistosos preparatorios con miras al inicio de la competencia oficial.
De esa manera, con la llegada del ex entrenador de Atlético, Central Córdoba inicia una nueva etapa en la búsqueda de consolidarse en la máxima categoría y seguir fortaleciendo su proyecto deportivo.