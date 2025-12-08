Martin Parr, el ojo irónico del consumo

El reconocido fotógrafo británico Martin Parr, célebre por sus imágenes de colores saturados y su mirada irónica sobre la vida cotidiana, murió a los 73 años, según confirmó ayer la fundación que lleva su nombre junto con la agencia Magnum Photos, donde trabajó durante décadas.
“Con gran pesar anunciamos que Martin Parr falleció el sábado en su casa de Bristol”, informó la institución. No se detalló la causa de la muerte, aunque en mayo de 2021 al artista le habían diagnosticado mieloma, un tipo de cáncer de la sangre.
Un estilo que marcó una época
Parr alcanzó notoriedad internacional gracias a su estética de inspiración publicitaria, basada en primeros planos, colores intensos y escenas de un humor ácido que reflejaban el turismo de masas, el consumismo y las contradicciones británicas. Su obra, a menudo calificada como kitsch, dividió aguas entre críticos y público, pero lo posicionó como una de las voces visuales más influyentes del Reino Unido.
Nacido en Surrey, el 23 de mayo de 1952, descubrió la fotografía de la mano de su abuelo. Estudió en la Universidad de Manchester y comenzó su carrera en los años 70, con imágenes en blanco y negro inspiradas en referentes como Henri Cartier-Bresson. Todo cambió cuando abrazó el color: “Una vez que probé el color, no volví atrás”, diría a la AFP en 2022.
“Last Resort”, el punto de inflexión
Su consagración llegó a mediados de los 80 con “Last Resort”, una serie realizada en la localidad costera de Brighton. Allí retrató a turistas de clase media entre fish and chips, parques de atracciones y playas atestadas, utilizando flash incluso en exteriores. Las imágenes, tan críticas como fascinantes, supusieron una ruptura en la fotografía documental británica y generaron controversia por su mirada sobre la clase trabajadora.
“Amo y odio Inglaterra al mismo tiempo”, confesó tras el Brexit, al que se opuso. “Quiero expresar las contradicciones inglesas: hay buen gusto y mal gusto, y trato de fusionarlos en mis fotografías”.
Su camino en Magnum y su mirada del mundo
Tras años de debate interno, Parr ingresó como miembro pleno de Magnum en 1994. Cartier-Bresson, que inicialmente se había opuesto a su admisión, terminó por aceptarlo: “Pertenecemos a dos sistemas solares diferentes, ¿y por qué no?”, le escribió. Parr dirigiría la agencia entre 2013 y 2017.
A diferencia de muchos colegas, evitó las zonas de guerra para enfocarse en lo cotidiano, en escenas triviales convertidas en comentarios sobre la cultura contemporánea. Conocido por su estilo excéntrico -incluidos sus célebres sandalias con calcetines-, fue también un pionero en fotografiarse a sí mismo mucho antes de la era de los selfies.
El turismo global, en especial, fue su obsesión. Sus imágenes de viajeros posando frente a la Torre de Pisa o de multitudes en playas artificiales dieron la vuelta al mundo. “Somos demasiado ricos y consumimos demasiado”, reflexionó en una entrevista reciente, con motivo de la publicación de su autobiografía visual Completamente perezoso y aturdido, integrada por 150 fotografías.