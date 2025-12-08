Martin Parr, el ojo irónico del consumo

Nacido en Surrey, el 23 de mayo de 1952, descubrió la fotografía de la mano de su abuelo. Estudió en la Universidad de Manchester y comenzó su carrera en los años 70, con imágenes en blanco y negro inspiradas en referentes como Henri Cartier-Bresson. Todo cambió cuando abrazó el color: “Una vez que probé el color, no volví atrás”, diría a la AFP en 2022.