Gripe H3N2: las siete claves para entender el brote que preocupa al mundo

Europa atraviesa una de las temporadas de gripe más intensas de los últimos años. El repunte inusual del subtipo H3N2, encabezado por la variante conocida como K, provocó un aumento acelerado de contagios que desbordó consultorios, guardias y unidades de cuidados críticos en varios países del hemisferio norte. El fenómeno llega antes de lo esperado y ya es observado con atención por autoridades sanitarias y especialistas de América Latina, que miran el mapa epidemiológico europeo como un anticipo de lo que podría ocurrir en el próximo otoño e invierno austral.