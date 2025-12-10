Alerta internacional por la gripe H3N2: qué síntomas genera y quiénes están en mayor riesgo

La temporada invernal avanza con una dinámica inesperada en Europa, Estados Unidos y Asia: la gripe llegó antes de lo previsto, se expandió con fuerza y está ejerciendo una presión inédita sobre hospitales y centros de salud. El responsable principal es el virus de la gripe A H3N2 subclado K, una variante que se volvió dominante en pocas semanas y que está modificando los patrones habituales de circulación estacional.
Un invierno adelantado: contagios disparados y sistemas en alerta
Según la Organización Mundial de la Salud, el pico gripal se adelantó entre tres y seis semanas, un fenómeno que ya afecta a Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España, Japón, Estados Unidos y Canadá. La consecuencia inmediata es un crecimiento acelerado de las consultas y una saturación hospitalaria que recuerda a las temporadas más exigentes de los últimos años.
En España, el ISCIII reportó 112,2 casos por cada 100.000 habitantes, casi diez veces más que en el mismo período previo. Alemania y el Reino Unido también registran aumentos que superan ampliamente los de temporadas anteriores, mientras que los CDC estadounidenses advierten que el brote podría extenderse hasta la primavera. La coexistencia con el virus respiratorio sincitial (VRS) y el SARS-CoV-2 agrava el panorama, ya que dificulta el diagnóstico y eleva la demanda asistencial.
H3N2 subclado K: una variante más transmisible
El subclado K presenta mutaciones que facilitan su escape parcial a la inmunidad previa, tanto natural como generada por la vacuna. Andrew Pekosz, experto de la Universidad Johns Hopkins, explica que estas modificaciones incrementan notablemente la capacidad de contagio, sobre todo en espacios cerrados y poco ventilados.
Los menores de cinco años, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas encabezan los grupos más afectados. Los síntomas típicos —fiebre alta, dolores musculares, malestar general, tos seca y fatiga— pueden confundirse con COVID-19 y otros virus respiratorios, razón por la cual los especialistas recomiendan pruebas combinadas para un diagnóstico preciso.
Aunque no hay evidencia de que esta variante cause cuadros más graves, su propagación veloz aumenta el riesgo de complicaciones y amenaza con desbordar los servicios de salud.
Hospitales al límite y medidas de emergencia
La coincidencia del brote con el período de vacaciones del personal sanitario y la circulación de múltiples virus respiratorios crea un escenario complejo en toda la región. Países como Alemania, Francia, España, Italia, Estados Unidos y Canadá activaron protocolos de refuerzo, que incluyen ampliación de guardias, áreas especiales para pacientes respiratorios y recomendaciones de uso de mascarilla en hospitales.
En el Reino Unido y Japón, las autoridades sanitarias también sugieren limitar el contacto social ante síntomas gripales y priorizar el aislamiento domiciliario, especialmente para proteger a los grupos de riesgo.
El ECDC advierte que, si esta presión se sostiene, podría resultar difícil garantizar la atención habitual de otras patologías.
Vacunación y medidas de prevención: claves para frenar el impacto
Aunque la eficacia de la vacuna pueda verse reducida ante el subclado K, los organismos internacionales insisten en que sigue siendo la herramienta más efectiva para disminuir hospitalizaciones y evitar formas graves. El llamado se dirige especialmente a mayores de 60 años, embarazadas, niños con factores de riesgo, personal de salud y personas con enfermedades crónicas.
Las recomendaciones incluyen:
Vacunarse lo antes posible si se pertenece a un grupo de riesgo.
Usar mascarilla en espacios cerrados y concurridos cuando hay síntomas.
Ventilar ambientes y reforzar el lavado de manos.
No automedicarse y consultar ante fiebre persistente o dificultad respiratoria.
Marc-Alain Widdowson, de la oficina europea de la OMS, remarcó que incluso ante la evolución del virus, la vacuna “continúa ofreciendo una protección significativa contra la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte”.