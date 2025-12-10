Alerta internacional por la gripe H3N2: qué síntomas genera y quiénes están en mayor riesgo

La temporada invernal avanza con una dinámica inesperada en Europa, Estados Unidos y Asia: la gripe llegó antes de lo previsto, se expandió con fuerza y está ejerciendo una presión inédita sobre hospitales y centros de salud. El responsable principal es el virus de la gripe A H3N2 subclado K, una variante que se volvió dominante en pocas semanas y que está modificando los patrones habituales de circulación estacional.