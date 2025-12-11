Caputo cumplió su meta: tasa de un dígito para el Bonar 29

Para el ministro de Economía, Luis Caputo, la de ayer fue una jornada perfecta. Su estrategia financiera derivó en la colocación de un bono en dólares que devolvió a la Argentina a los mercados de financiamiento en moneda extranjera. Esto impacto en las acciones y en los bonos, que subieron sus cotizaciones. Paralelamente, el dólar se tranquilizó y bajó su valor. El corolario de todo esto ha sido el descenso del Riesgo País, medido por la banca internacional JP Morgan. Se ubicó en los 628 puntos básicos, un retroceso a la cifra observada hace al menos tres semanas.