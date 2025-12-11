Caputo cumplió su meta: tasa de un dígito para el Bonar 29

Para el ministro de Economía, Luis Caputo, la de ayer fue una jornada perfecta. Su estrategia financiera derivó en la colocación de un bono en dólares que devolvió a la Argentina a los mercados de financiamiento en moneda extranjera. Esto impacto en las acciones y en los bonos, que subieron sus cotizaciones. Paralelamente, el dólar se tranquilizó y bajó su valor. El corolario de todo esto ha sido el descenso del Riesgo País, medido por la banca internacional JP Morgan. Se ubicó en los 628 puntos básicos, un retroceso a la cifra observada hace al menos tres semanas.
La Secretaría de Finanzas de la Nación colocó U$S 1.000 millones del nuevo Bonar 2029, lo que marcó aquel retorno del país a los mercados voluntarios de deuda en moneda extranjera.
Luego de casi ocho años de ausencia, el Tesoro colocó aquella suma en un nuevo bono a cuatro años, con cupón del 6,5%, bajo legislación argentina. Se recibieron un total de ofertas por más de 1.400 millones, de un total de más de 2.500 inversores, comunicó esa área del Palacio de Hacienda.
El rendimiento al precio de corte resultó en una tasa anual de 9,26%, equivalente con un diferencial de 550 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro Americano de igual duración, o unos 100 puntos básicos por debajo del rendimiento de los bonos existentes con duración similar. “Esto refleja el valor asignado a la estructura de mercado, con amortización íntegra al vencimiento y una demostrada confianza de los inversores en las mejoras de fundamentals económicos”, se explicó desde Finanzas. El resultado de esta colocación será utilizado para el pago de la amortización de los Bonares 2029 y 2030 el próximo 9 de enero.
“Por ahora, no esperamos una operatoria activa: la colocación quedó mayormente en manos de inversores locales, con bajo incentivo a rotar. Con este panorama, tampoco vemos al nuevo bono convergiendo rápidamente a la curva de Bonares”, expresó Portfolio Personal Inversiones (PPI), en su informe diario.
Caputo había anticipado la estrategia al anunciar que esperaba que la tasa por el nuevo bono en dólares sea inferior a los dos dígitos. De esta manera, el ministro de Economía intenta anclar expectativas de cara a una próxima colocación en el exterior. El bono vence en noviembre de 2029, amortiza bullet y paga un cupón del 6,5% anual. Los fondos de la operación se destinarán a cancelar parcialmente los vencimientos del 9 de enero de 2026, que totalizan U$S 4.200 millones -de los cuales casi de U$S 1.500 millones corresponden a intereses-, por lo que el Gobierno buscará emitir un monto cercano a ese nivel, describe Cohen Aliados Financieros.
Además del bono en dólares que se colocó ayer, la Secretaría de Finanzas anunció que hoy llevará adelante una licitación de deuda en pesos, tal como estaba previsto en el calendario oficial.
El menú incluye tres letras capitalizables (con vencimiento en abril, mayo y noviembre de 2026); un bono capitalizable a mayo de 2027; una letra con tasa variable (Tamar) a agosto del año que viene; cuatro alternativas con ajuste por inflación y vencimiento en 2026, 2027 y 2028; y una letra vinculada al tipo de cambio oficial con plazo hasta abril del próximo año.
Se conoce la inflación de noviembre
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá hoy el dato de inflación de noviembre. Las principales consultoras privadas, junto al REM del Banco Central, sitúan al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del penúltimo mes del año entre 2,3% y 2,5%. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Central en base a las estimaciones privadas, previó que la inflación del penúltimo mes del 2025 habría estado en 2,3% y espera que la inflación interanual cierre 2025 en 30,4%.
El reporte de Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,5%, registrando los principales aumentos en los rubros vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,4%), transporte (3,4%), comunicación (3,1%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%). La variación interanual fue estimada en 31%.
EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación del mes pasado alcanzó el 2,5%, con una variación promedio en alimentos y bebidas que trepó al 3%, sosteniendo que “noviembre fue un mes de normalización pero también de correcciones, que contribuyeron a mantener la inflación al alza”.