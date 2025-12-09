Aumenta la tensión: dos cazabombarderos F-18 de EEUU sobrevolaron el Golfo de Venezuela

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela no cesa. Hoy, al menos dos cazas FA-18 Super Hornet fueron detectados mientras realizaban un vuelo sobre el Golfo de Venezuela, según los registros públicos de la plataforma de monitoreo FlightRadar24.
Las aeronaves, cuyo desplazamiento pudo seguirse en tiempo real, avanzaron desde el interior del golfo con dirección al Lago de Maracaibo, en una maniobra que vuelve a encender las alertas en una zona donde la presencia militar estadounidense se ha intensificado en los últimos días.
El episodio se suma a un movimiento previo registrado el domingo, cuando sistemas internacionales de rastreo también identificaron el paso de dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet cerca del territorio venezolano.
De acuerdo con FlightRadar24, los aparatos -con los indicativos “RHINO11” y “RHINO12”- sobrevolaron áreas próximas a Curazao y la franja marítima frente al estado de Falcón. Estas operaciones coincidieron con el reposicionamiento del portaaviones USS Gerald R. Ford en aguas del Caribe.
Desde Washington, la presencia del grupo de ataque fue enmarcada en la ofensiva ordenada por el gobierno de Estados Unidos para reforzar la presión contra lo que califican como “redes criminales que operan en el hemisferio”.
Donald Trump reaviva la tensión con Nicolás Maduro: "Tiene los días contados"
Donald Trump volvió a tensionar el vínculo con el gobierno de Nicolás Maduro al sugerir que una acción militar en Venezuela sigue siendo una posibilidad. En una entrevista, afirmó que el mandatario venezolano “tiene los días contados”, aunque evitó confirmar si evalúa el envío de tropas terrestres. Ante la consulta directa sobre un eventual despliegue, respondió que no comentaría “estrategias militares”.
Durante la conversación, Trump aseguró que el régimen venezolano habría enviado a Estados Unidos personas involucradas en delitos, entre ellas individuos procedentes de cárceles y centros psiquiátricos, así como vinculados a redes de narcotráfico.
Al referirse al Tren de Aragua, describió una expansión de esta organización criminal en la región y la relacionó con el Cártel de los Soles, al tiempo que atribuyó a su administración la tarea de recomponer un sistema fronterizo que, dijo, recibió debilitado, consignó el sitio Infobae.
También acusó a la gestión de Joe Biden de fallar en el control migratorio. Las declaraciones surgieron mientras insistía en no revelar detalles sobre planes militares y cuestionaba la cobertura del medio estadounidense.
Consultado sobre los objetivos de Washington respecto de Venezuela, Trump afirmó que pretende que “el pueblo venezolano reciba un buen trato” y destacó su vínculo con comunidades venezolanas en Florida. Mencionó su relación con residentes de Doral, donde posee un complejo, y señaló que el apoyo de votantes de origen venezolano reforzó su mirada sobre la diáspora. Aseguró que muchos de ellos “contribuyen” y defendió que su política migratoria busca priorizar la llegada de personas que, según su criterio, aporten al país.
La operación, dirigida por el Comando Sur, implica el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford, que llegó al Caribe alrededor del 11 de noviembre de 2025, junto con destructores, un crucero, un submarino y aeronaves P-8 Poseidón. En total participan unos 15.000 efectivos, incluidos 4.000 marines. Según el Pentágono, la campaña comenzó de forma no oficial en agosto y adoptó su nombre formal en noviembre.