Aumenta la tensión: dos cazabombarderos F-18 de EEUU sobrevolaron el Golfo de Venezuela

Consultado sobre los objetivos de Washington respecto de Venezuela, Trump afirmó que pretende que “el pueblo venezolano reciba un buen trato” y destacó su vínculo con comunidades venezolanas en Florida. Mencionó su relación con residentes de Doral, donde posee un complejo, y señaló que el apoyo de votantes de origen venezolano reforzó su mirada sobre la diáspora. Aseguró que muchos de ellos “contribuyen” y defendió que su política migratoria busca priorizar la llegada de personas que, según su criterio, aporten al país.