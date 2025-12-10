Suba del boleto en Tucumán: cuándo llegará a las líneas interurbanas y rurales

Tras la promulgación de la suba del boleto en la Capital -que alcanzará a las 14 líneas urbanas-, el ajuste de la tarifa del transporte público impactará en el corto plazo en el interior. ¿Cuándo se conocerán los montos para cada destino y en qué porcentaje se dará el incremento?
El director de Transporte de la Provincia, Sergio Apestey, explicó a LA GACETA que este martes recibieron el pedido formal de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) para la revisión del pasaje en el ámbito metropolitano y rural, servicios de competencia de la Casa de Gobierno.
El pedido del sector privado coincidió con la puesta en vigencia de la ordenanza 5.485, sancionada la semana pasada por el Concejo Deliberante de la Capital y ratificada por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM).
La normativa establece un aumento en el boleto urbano, de los $950 a los $1.250. Si bien el texto fue promulgado, todavía resta que el sistema SUBE -que rige en la ciudad pero depende de la órbita nacional- lleve adelante el reajuste en las máquinas validadoras, un paso que, según empresarios, podría llevar entre cuatro y siete días.
Mientras esto sucede, los técnicos de la Dirección de Transporte están abocados al estudio de la solicitud formulada por Aetat.
Cómo serían los incrementos
Para el caso de las líneas del servicio interurbano -que conecta San Miguel del Tucumán con municipios vecinos, como Yerba Buena, Tafí Viejo y Banda del Río Salí- es casi un hecho que se fijará un incremento del 31,58%, en sintonía con lo aprobado en la Capital.
Y si bien en el área de Transporte cuentan con un borrador para los destinos del ámbito rural -que incluye puntos turísticos, como San Pedro de Colalao y Tafí del Valle-, no se descarta que el ajuste porcentual se aplique en menor proporción que lo aprobado para el boleto urbano.
De todos modos, en la Dirección a cargo de Apestey estiman que para el viernes podría haber algunas definiciones sobre el cuadro tarifario para los recorridos en el interior.