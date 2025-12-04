Regulación de Uber, DiDi y Cabify en la capital: “Lo que se busca es limitar que haya flotillas”

Minutos antes del inicio de la sesión en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, el concejal radical, Leandro Argañaráz, anticipó a LA GACETA que la ordenanza que se votará hoy podría generar adhesiones en distintas jurisdicciones.
“Esperamos que haya decisiones. La ordenanza que estamos por aprobar es moderna, no habla de cupos, no impone límites interjurisdiccionales ni burocracia innecesaria. No establece registros presenciales ni tasas para los conductores”, afirmó Argañaráz.
Para el edil, la normativa representa un salto respecto de lo que ocurre en otras ciudades del país. “Es una ordenanza buena, no fija tarifas máximas ni mínimas. Tenemos que acompañar lo que hoy eligió la gente, lo que funciona. No rompamos lo que está funcionando bien”, remarcó.
En las calles, algunos choferes plantearon dudas sobre la posibilidad de instaurar cupos, impedir que los conductores trabajen en otros municipios o exigir titularidad del vehículo para poder operar. Sin embargo, Argañaráz descartó esas versiones.
“Totalmente descartado lo de los cupos, eso no está en el proyecto ni se habilita que el municipio pueda fijarlos”, sostuvo. Y agregó que la actualización normativa busca “sincerar” un sistema que funciona desde hace años pese a una regulación “vieja y vetusta”.
Respecto de los límites entre jurisdicciones, aclaró que no alcanzan a las aplicaciones de transporte. “Los límites interjurisdiccionales no están en discusión, no se habla de eso ni se va a votar nada al respecto. Lo que sí se regula son los taxis, como ocurre históricamente: un taxi de Tafí Viejo no puede levantar pasajeros en la capital, y viceversa. Pero eso no aplica a las apps”, explicó.
El punto que sí genera debate es el requisito de titularidad del vehículo. Argañaráz defendió la disposición y argumentó que busca evitar la aparición de grandes grupos controlando múltiples unidades.
“Lo que se busca es limitar que haya flotillas. Lo que pasó con los taxis es un ejemplo claro de lo que ocurre cuando hay concentración. Hoy, el 99% de los vehículos en aplicaciones son usados por personas que cuentan con cédula azul. Y queremos que siga siendo así: un sistema donde cada conductor maneja su propio vehículo”, señaló.
El concejal también destacó la presencia de representantes de otros municipios, quienes -según indicó- observan la necesidad de avanzar hacia marcos regulatorios similares.
“Los gobiernos locales no pueden seguir sin mirar la realidad. Lo que se decida en San Miguel de Tucumán seguramente tendrá réplicas, como ocurrió con Sutrappa en su momento”, afirmó.
Además, la sesión incluirá el tratamiento del aumento del precio del boleto de colectivos, una discusión que se da “en línea con la inflación, aunque un poco por debajo”, indicó Argañaráz.