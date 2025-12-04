Regulación de Uber, DiDi y Cabify en la capital: “Lo que se busca es limitar que haya flotillas”

Respecto de los límites entre jurisdicciones, aclaró que no alcanzan a las aplicaciones de transporte. “Los límites interjurisdiccionales no están en discusión, no se habla de eso ni se va a votar nada al respecto. Lo que sí se regula son los taxis, como ocurre históricamente: un taxi de Tafí Viejo no puede levantar pasajeros en la capital, y viceversa. Pero eso no aplica a las apps”, explicó.