¿Ya armaste la Pelopincho?: la guía definitiva para que el agua y tu pileta se mantengan intactas

¿Cómo mantener el agua?

Con los cuidados necesarios y un mantenimiento diario, el agua de la pileta de lona puede durar todo el verano. Además de contribuir con el medio ambiente al no derrochar este líquid, se evitan multas y gastos innecesarios. A las piletas hay que dedicarles tiempo. Todos los días hay que sacar las hojas o bichos que se encuentren en la superficie. Una o dos veces por semana, hay que pasar el limpiafondo para eliminar la suciedad que se va depositando.