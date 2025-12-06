Secciones
Por qué apareció un sticker con la figura de un león en uno de los aviones F-16

Una de las aeronaves lució una imagen llena de simbolismo. La explicación que brindaron las autoridades.

Un llamativo sticker captó la atención durante la presentación de los aviones F-16. Foto tomada de ambito.com.ar. Un llamativo sticker captó la atención durante la presentación de los aviones F-16. Foto tomada de ambito.com.ar.
Hace 2 Hs

La presentación oficial de los aviones F-16 en la Argentina ya era, por sí sola, un evento de alto impacto político. Sin embargo, durante la ceremonia realizada este sábado, un detalle inesperado terminó por captar la atención: en el flanco izquierdo de uno de los aviones apareció un sticker con la figura de un león albiceleste.

Las cámaras registraron el instante en que el presidente Javier Milei -acompañado por su hermana, Karina Milei, y por el ministro de Defensa saliente, Luis Petri- se subía a ese mismo caza para saludar a los asistentes. 

La explicación oficial

Mientras levantaba los brazos, eufórico, detrás de él podía verse claramente el calco con la cabeza del león sobre el fuselaje gris del F-16, un detalle que no pasó desapercibido para los presentes, consignó el portal Todo Noticias (TN).

Tras la rápida viralización de las imágenes del F-16 con el león albiceleste, fuentes del Gobierno confirmaron que la colocación del sticker fue “en honor al Presidente”.

Aunque evitaron precisar quién fue el responsable de la iniciativa, señalaron que el gesto influyó para que Milei eligiera subirse a ese avión en particular durante el acto.

