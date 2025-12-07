Con los F-16, Milei relanzó su doctrina de defensa y apuntó al kirchnerismo

El presidente Javier Milei encabezó en la base militar de Río Cuarto la presentación oficial de los seis aviones de combate F-16 adquiridos a Dinamarca. Desde la pista, y con las aeronaves a sus espaldas, el mandatario aprovechó la escenografía militar para redefinir el concepto de soberanía y lanzar una dura crítica a la gestión anterior.
El mandatario estuvo acompañado por su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Diego Santilli (Interior) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), entre otros integrantes de la administración nacional y autoridades de la Fuerza Aérea.
Durante el acto, el presidente Milei remarcó que “cientos de miles de argentinos pudieron mirar al cielo y ver por primera vez a sus ángeles protectores surcando el cielo”, al referirse a los nuevos cazas. Aseguró que la jornada fue “histórica” porque, según dijo, “a partir de hoy todos y cada uno de nosotros estará un poco más seguro” y remarcó la necesidad de volver a reforzar la estructura y armamento de nuestras fuerzas militares. “Los gobiernos anteriores nos habían dejado indefensos”, agregó.
Al presentar la flota, Milei subrayó que “después de una larga espera” finalmente el país tenía “los primeros seis aviones de combate F-16”. Afirmó que la inversión en armamento militar fortalecerá a la Fuerza Aérea y que su administración se propone “poner la defensa de la Patria en el lugar que se merece”, con una estrategia sostenida en la reconstrucción de las capacidades militares nacionales.
Críticas al kirchnerismo
Sobre la incorporación del Teniente General Carlos Presti al ministerio de Defensa, Milei apuntó contra los dirigentes kirchneristas que criticaron que un militar se sume al Gobierno: “En un esfuerzo por hacer usufructo político de una tragedia nacional como fue la última dictadura militar, en las últimas décadas el kirchnerismo se dedicó a demonizar a nuestras Fuerzas Armadas y a resentir la relación entre estas y la sociedad. Ahora, amparados en conjugar fantasmas del pasado, rechazan la designación del Teniente General (Carlos Presti), pero la designación del nuevo ministro (de Defensa) se basa en su idoneidad para el cargo”.
En ese marco, agregó: “Nosotros no buscamos poner a los que mejor miden en cámara sino que buscamos a los que más saben en la materia. Y lógicamente, quien más sabe de defensa nacional es un militar”.
Sobre Casa Rosada
Minutos antes de las 8, los aviones de combate F-16 ingresaron al territorio de la Ciudad de Buenos Aires desde el Área Material Río Cuarto, y sobrevolaron por la Casa Rosada y el Obelisco.
Las aeronaves hicieron un sobrevuelo a 2.000 metros de altura y continuaron por la avenida de Mayo hasta Plaza Miserere. Tras ese recorrido, avanzaron por la avenida 9 de Julio y continuaron hasta el Río de la Plata. Luego sobrevolaron el Aeroparque Jorge Newbery y pasaron por Retiro y Puerto Madero.
Antes de retirarse, hicieron un pasaje de despedida por la Avenida 9 de julio, de sur a norte, donde había una gran cantidad de personas observando.
Finalmente, los aviones caza regresaron al Área Material Río Cuarto, para participar de la ceremonia de recepción que fue encabezada por el presidente Javier Milei.