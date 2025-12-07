Con los F-16, Milei relanzó su doctrina de defensa y apuntó al kirchnerismo

Críticas al kirchnerismo

Sobre la incorporación del Teniente General Carlos Presti al ministerio de Defensa, Milei apuntó contra los dirigentes kirchneristas que criticaron que un militar se sume al Gobierno: “En un esfuerzo por hacer usufructo político de una tragedia nacional como fue la última dictadura militar, en las últimas décadas el kirchnerismo se dedicó a demonizar a nuestras Fuerzas Armadas y a resentir la relación entre estas y la sociedad. Ahora, amparados en conjugar fantasmas del pasado, rechazan la designación del Teniente General (Carlos Presti), pero la designación del nuevo ministro (de Defensa) se basa en su idoneidad para el cargo”.