No son las de crochet: las carteras en tendencia que no pueden faltarte este verano

Llegan las vacaciones y, de la mano, llega el momento de empezar a abastecer el placard y dejarlo listo para salir en el verano. Los accesorios forman parte imprescindible de tus looks en toda temporada del año. Pero en verano los vestidos y faldas, que tienen mucha menos cobertura, exigen usar complementos. Las carteras, además de ser un accesorio, son prácticas y funcionales para llevar siempre a mano el celular y un labial. Conocé cuáles estarán en tendencia esta temporada.
La fusión primavera-verano llega con toda la energía y la revista Vogue México ya compartió cuáles serán las tendencias en carteras. Largas, cortas, rígidas, flexibles, brillosas y discretas: los minibolsos que se usarán este verano se adaptan a todos los looks. Para armar un outfit de noche, de playa o algo simple y elegante para salir a tomar un café, las carteras están siempre disponibles para aportar su plus.
Cuatro carteras en tendencia para el verano
Cartera de rafia
Una cartera de rafia es un clásico infalible para el verano. Su look natural y textura ligera la hacen una de las favoritas desde hace años. Las que combinan rafia con piel se vuelven únicas y con una gran personalidad. Perfectas para llevar desde el pareo hasta un buen libro. Firmas como Polène y Loewe tienen sus ejemplares.
Carteras con siluetas marinas
Los clutches con formas son una tendencia en el mundo entero, sobre todo entre los influencers y las más jóvenes. Levantan hasta el outfit más simple, son divertidas, llenas de jovialidad y se llevan todas las miradas. JW Anderson propone una cartera en forma de concha plateada que se puede llevar al hombro con un delicado tirante, mientras Jonathan Simkhai propone su variante dorada.
Carteras jelly
Estas carteras de silicona son clásicas de los 2000 y traen las vibes de esa época. Son una apuesta divertida, nostálgica y, ahora, muy actual. La clave está en usarla en colores vibrantes, neón o pastel, y dejarlas dar ese toque inesperado a tu outfit que juega con transparencias y semitransparencias. Chloé, Coach y Melissa + Telfar tienen sus variantes ya.
Carteras de patrones
Las carteras decoradas con canutillos, mostacillas o perlas se ven delicadas y a la vez elegantes. La cartera de cuentas azules de Lizzie Fortunato es ideal para elevar tus looks de playa. También Cult Gaia tiene lo suyo en una versión más clásica y minimalista.