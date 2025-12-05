No son las de crochet: las carteras en tendencia que no pueden faltarte este verano

Llegan las vacaciones y, de la mano, llega el momento de empezar a abastecer el placard y dejarlo listo para salir en el verano. Los accesorios forman parte imprescindible de tus looks en toda temporada del año. Pero en verano los vestidos y faldas, que tienen mucha menos cobertura, exigen usar complementos. Las carteras, además de ser un accesorio, son prácticas y funcionales para llevar siempre a mano el celular y un labial. Conocé cuáles estarán en tendencia esta temporada.