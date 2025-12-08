Las cinco prendas que serán tendencia en el verano de 2026 y debés tener en tu placard

Las tendencias primavera-verano 2025-2026 llegaron a Argentina tras finalizar su temporada en Europa y Estados Unidos. Las claves de estas estaciones son el volumen, el movimiento y el romanticismo. Estos conceptos definen la nueva estética que pronto se verá en los guardarropas locales, promoviendo una moda más fluida y expresiva.
El verano 2026 trae un cambio rotundo: la ropa ajustadas quedan fuera de juego. La moda gira hacia prendas amplias y livianas con mucha actitud, diseñadas para combatir el calor de forma cómoda y estilosa.
Cinco prendas que no pueden faltar en tu guardarropas en 2026
1. Vestidos boho
Los vestidos boho serán el aliado principal durante los meses cálidos. Para las transiciones de temporada, estas prendas se pueden combinar con chalecos de piel o recibir un toque formal al usarse con un blazer.
2. Falda globo
El retorno de esta prenda resultó inesperado, pero rápidamente se estableció como la favorita del verano europeo. Su popularidad indica una fuerte presencia en las tendencias primavera-verano 2025.
3. Maxi faldas
Al mejor estilo gitano, la maxifalda regresa a escena, trayendo consigo lo mejor de la moda Y2K. Esta silueta larga y fluida se posiciona como una pieza clave.
4. Blusas románticas
Desde los tejidos más finos y delicados encajes, hasta los volados y detalles sutiles, estos elementos forman parte de las nuevas blusas. Estas piezas despiden los estilos minimalistas del año anterior para adoptar una estética más elaborada.
5. Accesorios
La primavera y el verano no alcanzan su plenitud sin la incorporación de accesorios clave. En esta temporada predominan los pañuelos, los sombreros e incluso la joyería diseñada para adornar la cabeza.