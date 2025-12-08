Secciones
“Pampita” marcó tendencia con un vestido boho chic con el que adelantó el verano

La modelo utilizó un vestido de una marca brasilera y ya sentó precedente para lo que será la temporada 2025-2026.

Pampita se animó a romper con lo tradicional y se mostró en un estilo más relajado.
Hace 3 Hs

Todo lo que toca Carolina "Pampita" Ardohain se convierte en oro y el look que llevó este fin de semana no fue la excepción. La modelo utilizó un vestido cautivante y fuera de lo común que llamó la atención de quienes estuvieron a su alrededor. Una vez más, Ardohain marcó tendencia con sus decisiones de indumentaria.

El verano 2026 parece estar bastante orientado en lo que respecta a tendencias de moda y "Pampita" se inclinó por un estilo boho chic. Combinando el blanco y el azul, el amplio vestido con vibes de túnica que utilizó en la semifinal del Abierto de Polo recordó las riberas de Santorini, la isla griega más popular del archipiélago de las Cícladas.

“Pampita” en un boho chic que vuelve a ser tendencia

Si de versatilidad y comodidad se trata, “Pampita” debería llevarse una estrella al mérito, cuanto menos. Para este fin de semana eligió un maxi vestido de mangas amplias y caída fluida, un diseño que tiene dinamismo y personalidad propia. Su estampado Mar de Ondas, inspirado en el océano, fue el gran protagonista del outfit.

El motivo azulado reafirma la estética veraniega conectada con la naturaleza, con formas que remiten a paisajes marítimos. El look fue el centro de la jornada, definitivamente, y “Pampita” dejó planteada la tendencia que dominará el verano 2026. “Es una pieza fresca, versátil y perfecta para quienes buscan un look casual con impronta sofisticada”, destacó Mariano Lobera, encargado de marketing de la firma Markova.

El vestido boho chic de Pampita.

Además, la elección de “Pampita” para estos días se alineó con un movimiento que viene cobrando fuerza a nivel global: la túnica aparece en una variedad de versiones y en colecciones internacionales. La propuesta responde a la demanda por prendas cómodas y, a la vez, con estilo, ideales para acompañar el ritmo del día a día sin dejar de verse excelente y estar fresca.

"Pampita" marcó tendencia con un vestido boho chic con el que adelantó el verano

Su vestido pertenece a la marca Farm Rio, que lanzó toda una cápsula para este verano con la misma onda. En el sitio web de la empresa, la prenda figura bajo el nombre “Vestido Midi Estampado Mar de Ondas”. Tiene un costo de $350.000 en su tienda online de Argentina y está disponible en cuatro tallas diferentes.

