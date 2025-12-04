Los zapatos que reemplazarán a las plataformas en 2026: estos son los nuevos modelos que se imponen

La nueva sandalia que se populariza en Latinoamérica

Hablar de ojotas es hablar inevitablemente de Havaianas, la marca brasileña creada en la década de los 60. El diseño original fue inspirado en el clima tropical de Hawái, un destino que infundió la creación de un modelo cómodo, fresco y resistente para el verano. Pero la marca fue más allá y está empezando a posicionar su modelo Una Açaí, una versión que conserva el estilo original pero que incorpora un diseño apenas más sofisticado.