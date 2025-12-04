Los zapatos que reemplazarán a las plataformas en 2026: estos son los nuevos modelos que se imponen

El calzado, reconocido por su punta dividida y que reemplezará a las plataformas en la temporada 2026, tiene raíces profundas en la cultura japonesa: los tabi tradicionales se usaron desde el siglo 15 y separaban el dedo gordo del resto para facilitar el movimiento.
Décadas después, Maison Margiela los reinterpretó y los llevó a la pasarela en 1989, transformándolos en un símbolo de rebeldía estética y vanguardia. Esa primera aparición marcó el inicio de un fenómeno que, en 2025, vuelve a cobrar impulso gracias a las redes sociales, al street style y a celebridades que se animaron a lucirlos en versiones cada vez más diversas.
Cuál es el nuevo calzado que será tendencia en 2026
Hoy en día, los tabi shoes surgen como una respuesta directa a la búsqueda de piezas con una identidad fuerte y diferenciadora. No se parecen a nada conocido en el calzado, y es precisamente esa singularidad lo que genera un efecto de amor a primera vista entre las nuevas generaciones. Este diseño tan distintivo los posiciona como una declaración de moda audaz para quienes buscan destacar.
Si bien su estética resulta disruptiva, el calzado Tabi mantiene una sorprendente versatilidad. Se presenta en una amplia gama de formatos, incluyendo botas, bailarinas, mocasines, zapatillas y sandalias, lo que amplía su alcance y los hace accesibles para distintos estilos y ocasiones.
La nueva sandalia que se populariza en Latinoamérica
Hablar de ojotas es hablar inevitablemente de Havaianas, la marca brasileña creada en la década de los 60. El diseño original fue inspirado en el clima tropical de Hawái, un destino que infundió la creación de un modelo cómodo, fresco y resistente para el verano. Pero la marca fue más allá y está empezando a posicionar su modelo Una Açaí, una versión que conserva el estilo original pero que incorpora un diseño apenas más sofisticado.
Las Una Açaí tienen las dos tiras que se unen entre el dedo mayor y el anular del pie y que desde allí rodean el empeine hasta llegar a los costados. Pero además, incorporan dos tiras que parten desde los lados –donde terminan las bandas clásicas– y se unen en la parte trasera del pie, agregando el toque propio de una sandalia cuya finalidad es evitar que el calzado se salga.