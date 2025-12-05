Escala la tensión: Axel Kicillof cruzó a Luis Caputo y le exigió que apruebe el financiamiento

En ese marco, volvió a cuestionar al presidente Milei y vinculó la negativa al financiamiento con un esquema de ajuste basado en lo que calificó como un “falso superávit”. Según los datos difundidos por el gobierno bonaerense, la coparticipación que recibe Buenos Aires cayó 8,9% en términos reales, una baja que atribuyó al “desastre económico que genera Milei con su plan”.