Escala la tensión: Axel Kicillof cruzó a Luis Caputo y le exigió que apruebe el financiamiento

"No se aprobó endeudamiento, se aprobó financiamiento. Simplemente cubre los vencimientos que dejó (María Eugenia) Vidal", afirmó el gobernador bonaerense.

KICILLOF. El mandatario bonaerense apuntó contra Luis Caputo por el financiamiento.
Hace 40 Min

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, escaló su disputa con el Gobierno de Javier Milei tras conocerse señales de que el Ministerio de Economía no avalaría el financiamiento por U$S3.685 millones que la Legislatura provincial aprobó días atrás. 

Luego de adelantar su malestar en redes sociales, el mandatario llevó su reclamo a un acto en La Plata, donde apuntó de manera directa contra el ministro Luis Caputo. “Que lo aprueben y rápido, ni bien lo mande. Rapidito, Toto”, lanzó Kicillof. 

También aseguró que la autorización legislativa “no implica endeudamiento nuevo”, sino una herramienta para refinanciar obligaciones previas originadas durante la gestión de María Eugenia Vidal. “Ayer no se aprobó endeudamiento, se aprobó financiamiento. Simplemente cubre los vencimientos que dejó Vidal”, afirmó.

Axel Kicillof desafía al Gobierno de Milei por la ley de financiamiento 

El gobernador recordó que, según los números de la administración provincial, la Nación mantiene una deuda de $13.000 millones con Buenos Aires. “Más lío no nos pueden armar. Nos deben $13.000 millones. Que nos lo devuelvan”, reclamó, al tiempo que subrayó la presentación judicial ante la Corte Suprema para recuperar fondos que considera recortados de forma indebida.

En ese marco, volvió a cuestionar al presidente Milei y vinculó la negativa al financiamiento con un esquema de ajuste basado en lo que calificó como un “falso superávit”. Según los datos difundidos por el gobierno bonaerense, la coparticipación que recibe Buenos Aires cayó 8,9% en términos reales, una baja que atribuyó al “desastre económico que genera Milei con su plan”.

Temas Axel KicillofProvincia de Buenos AiresLuis CaputoGobierno nacionalJavier Milei
