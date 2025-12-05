Luis Caputo y una fuerte advertencia al Gobierno de Axel Kicillof por la toma de deuda

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, volvió a apuntar contra la provincia de Buenos Aires y su gobernador Axel Kicillof al explicar los alcances de la ley de responsabilidad fiscal sobre la toma de deuda por parte de las jurisdicciones.
Las declaraciones del funcionario se producen luego de que se conociera la reciente aprobación de un endeudamiento provincial por aproximadamente U$S$3.500 millones, destinado en parte a refinanciar obligaciones vigentes y a cubrir gastos corrientes. Según remarcó, este tipo de operaciones requiere autorización del Gobierno nacional.
En este contexto, Caputo recordó los criterios que rigen desde hace dos décadas: “Hay una ley, la ley de responsabilidad fiscal que viene desde el 2004, donde las provincias se comprometen a no tomar deuda siempre y cuando los gastos corrientes superen la inflación. Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla”, afirmó.
De acuerdo con su planteo, la evolución de los gastos corrientes por encima del índice de precios impediría la habilitación del nuevo financiamiento: “Por lo tanto, técnicamente, lo que es deuda nueva hoy no debiera estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal”, sostuvo, consignó Infobae.
La normativa establece, como condición central, que los gastos corrientes no crezcan más que la inflación, un requisito que -según Caputo- la provincia actualmente no cumple. En ese sentido, reiteró la advertencia ya transmitida a las jurisdicciones: “De vuelta, hoy está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación. Entonces, eso es un tema que el secretario de Hacienda ha venido repitiendo, repitiéndole a las provincias desde hace varios meses, Carlos Guzmán, que las provincias tienen que acomodarse, eh, a esto”.
Durante la entrevista, Caputo identificó precisamente al secretario de Hacienda, Carlos Guzmán, como el encargado de comunicar este criterio a los gobiernos provinciales. Su intervención, afirmó, es clave en el análisis de las finanzas subnacionales y en la autorización de nuevas operaciones de endeudamiento. La relación entre Nación y provincias, señaló el ministro, está fuertemente condicionada por el cumplimiento de las reglas fiscales y por la administración de los recursos disponibles.
Caputo también marcó la diferencia entre refinanciación y endeudamiento adicional: “Pero tocás un tema clave, que es eso, eso sí es para nueva deuda”, expresó, en referencia al control que ejerce la Nación sobre los incrementos reales del pasivo provincial. De esta forma, señaló que la controversia pública se centra en la posibilidad de ampliar las obligaciones crediticias en un contexto en el que la normativa vigente impone restricciones claras.
Por último, el ministro contextualizó las dificultades del financiamiento provincial dentro de un diagnóstico más amplio sobre la economía argentina. “Y este es uno de los problemas cuando hablamos del costo argentino. El costo ar-argentino está mucho más concentrado hoy en lo que es municipios y, y provincias que en lo que es nación”, afirmó. Al referirse al llamado “costo argentino”, enfatizó el peso de las cargas impositivas y de las tasas municipales: “Nosotros no hemos hecho, hecho otra cosa que bajar impuestos y estabilizar la, la macro. Eso ayuda a bajar el costo argentino”, concluyó.