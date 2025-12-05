Luis Caputo y una fuerte advertencia al Gobierno de Axel Kicillof por la toma de deuda

Por último, el ministro contextualizó las dificultades del financiamiento provincial dentro de un diagnóstico más amplio sobre la economía argentina. “Y este es uno de los problemas cuando hablamos del costo argentino. El costo ar-argentino está mucho más concentrado hoy en lo que es municipios y, y provincias que en lo que es nación”, afirmó. Al referirse al llamado “costo argentino”, enfatizó el peso de las cargas impositivas y de las tasas municipales: “Nosotros no hemos hecho, hecho otra cosa que bajar impuestos y estabilizar la, la macro. Eso ayuda a bajar el costo argentino”, concluyó.