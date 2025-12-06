Milei criticó al kirchnerismo: “Para ellos, soberanía es una gran villa miseria decorada con banderines”

"Es hora de volver a discutir el verdadero significado de la palabra soberanía. Según nuestra mirada, cualquier país que pretenda desarrollarse de forma sostenida tiene que poder hacerse respetar en el concierto de las naciones", afirmó Milei. Para el Presidente, la defensa nacional es inescindible de la prosperidad económica. "Una economía que crece y una sociedad pujante necesitan la capacidad de defenderse", agregó.