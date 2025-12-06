Secciones
Milei criticó al kirchnerismo: “Para ellos, soberanía es una gran villa miseria decorada con banderines”

Al presentar los aviones F-16 también hizo reivindicación militar y acusó al kirchnerismo de dejar un país "indefenso".

F16, el nuevo avión que compró el Gobierno nacional. F16, el nuevo avión que compró el Gobierno nacional. FOTO Agencia AFP
Hace 39 Min

El presidente Javier Milei encabezó en la base militar de Río Cuarto la presentación oficial de los seis aviones de combate F-16 adquiridos a Dinamarca. Desde la pista, y con las aeronaves a sus espaldas, el mandatario aprovechó la escenografía militar para redefinir el concepto de soberanía y lanzar una dura crítica a la gestión anterior.

"Es hora de volver a discutir el verdadero significado de la palabra soberanía. Según nuestra mirada, cualquier país que pretenda desarrollarse de forma sostenida tiene que poder hacerse respetar en el concierto de las naciones", afirmó Milei. Para el Presidente, la defensa nacional es inescindible de la prosperidad económica. "Una economía que crece y una sociedad pujante necesitan la capacidad de defenderse", agregó.

En ese punto, Milei contrastó su visión con la del kirchnerismo. "Se llenaron la boca hablando de soberanía por décadas, pero nos entregaron un país pobre e indefenso. Para ellos, soberanía es una gran villa miseria decorada con banderines de Argentina", resaltó.

Según el libertario, la oposición padece una "incapacidad teórica y moral" que asocia la soberanía al aislamiento y la pobreza.

Defensa del nuevo ministro militar

El acto sirvió también para respaldar políticamente al teniente general Carlos Presti, designado ministro de Defensa en reemplazo de Luis Petri (quien asumió una banca como diputado). Milei calificó las críticas por nombrar a un militar en el cargo como una postura "infantil" de un sector que busca "usufructo político de una tragedia nacional como fue la última dictadura".

"El kirchnerismo se dedicó a demonizar a nuestras Fuerzas Armadas. La designación de Presti responde a su idoneidad. No buscamos a los que mejor miden en cámara, sino a los que más saben. Su integridad moral y valores son algo que la mayoría de los políticos desconocen", concluyó.

