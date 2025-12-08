Qué secretos históricos revelará el documental sobre San Miguel de Tucumán

El municipio de San Miguel de Tucumán avanza en la realización de un documental que promete revisar, con una perspectiva renovada, más de cinco siglos de historia de la ciudad. La historiadora Valentina Mitrovich, una de las especialistas que participa del proyecto en el armado del guion, contó a LA GACETA cómo se gestó esta producción, qué desafíos enfrenta y qué aspectos desconocidos de la capital tucumana podrían sorprender al público.