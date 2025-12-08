Qué secretos históricos revelará el documental sobre San Miguel de Tucumán

El municipio de San Miguel de Tucumán avanza en la realización de un documental que promete revisar, con una perspectiva renovada, más de cinco siglos de historia de la ciudad. La historiadora Valentina Mitrovich, una de las especialistas que participa del proyecto en el armado del guion, contó a LA GACETA cómo se gestó esta producción, qué desafíos enfrenta y qué aspectos desconocidos de la capital tucumana podrían sorprender al público.
“La idea del documental surgió hace un año, cuando nos convocó Ramiro Rearte -asesor del municipio-. Pero recién en mayo tuvimos la primera reunión formal con Martín Pigna, hijo de Felipe Pigna, quien dirige el proyecto”, dijo Mitrovich. La fecha estimada de estreno es el 9 de julio de 2026, si todo avanza según lo previsto.
Mitrovich detalló que el trabajo implicó un proceso complejo. “Tuvimos que poner la lupa en más de 500 años de historia: desde la fundación de la ciudad en Ibatín y su traslado, hasta el presente. Hacer una síntesis así es un desafío enorme. La tiranía del lenguaje audiovisual obliga a condensar todo en alrededor de una hora, por eso la selección de hechos y voces fue clave”.
La construcción del guion se apoyó en una base elaborada por Pigna, pero requirió un intenso trabajo de curaduría histórica. “Elegir qué queda dentro y qué queda afuera lleva tiempo, porque todo es valioso. Tuvimos muchas reuniones y visitas de Martín a la provincia para unificar criterios”.
Una ciudad que respira historia, aunque no siempre se note
El equipo realizó gran parte de las grabaciones en noviembre, especialmente en locaciones como el Archivo Histórico de Tucumán, donde se desarrolló parte del hilo narrativo. Otras escenas se filmaron en distintos espacios significativos de la ciudad.
La historiadora destacaó que el documental busca romper con la mirada tradicional que reduce a San Miguel de Tucumán a un puñado de hitos. “Cuando se habla de Tucumán, siempre se piensa en Ibatín, la batalla de Tucumán o la Casa Histórica. Pero no existen muchas producciones que cuenten la historia del municipio como tal, su presente, su diversidad”.
Mitrovich remarcó, además, que la ciudad está llena de capas históricas ignoradas por el ciudadano común. “Naturalizamos los edificios, las calles, las plazas. Poca gente sabe qué había antes en muchos de esos lugares. Tucumán respira historia, pero no siempre somos conscientes de eso”.
Consultada sobre los hechos que más la conmueven o que considera claves, Mitrovich señaló tres momentos fundamentales:
La batalla de Tucumán (1812): “Trasciende las fronteras de la provincia. Y su escenario -los barrios Sur y Ciudadela- tiene una carga histórica enorme que descubrí de adulta, ya trabajando en la Casa Histórica”.
La Declaración de la Independencia (1816): “Para mí es un hecho que está en el corazón de nuestra identidad”.
Los Tucumanazos (1969 y 1970): “Expresan la fuerza combativa de la ciudad, la unión entre estudiantes y obreros, el impacto del cierre de los ingenios y el rol fundamental de la Universidad. Esa historia marcó a fuego a los tucumanos”.
Pero el documental no se limitará a la historia institucional o militar. Incorporará elementos culturales y testimoniales que hacen a la identidad del municipio. Mitrovich adelantó algunas escenas. “La voz de Mercedes Sosa es fundamental. También aparecen locaciones ligadas al hincha, al color del fútbol tucumano -Atlético y San Martín-, y espacios donde la gastronomía y la vida cotidiana muestran quiénes somos”.
Para la historiadora, comprender el origen de la ciudad es una herramienta para leer mejor su realidad actual. “Para entender el presente hay que pensar en el pasado. Y este documental quiere mostrar justamente eso: que todos somos parte de un territorio con historia”.