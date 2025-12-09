Secciones
La construcción frenó su ritmo en octubre: cayó 0,5% mensual, según el Indec

El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) evidenció en octubre un avance del 8% respecto del mismo mes de 2024.

Hace 2 Hs

La construcción mostró en octubre una leve retracción que interrumpió la senda de recuperación que venía consolidándose desde comienzos de año. De acuerdo con el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el sector registró una caída mensual del 0,5% en la serie desestacionalizada.

Pese a este retroceso puntual, la comparación interanual exhibió un comportamiento más favorable. El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) evidenció en octubre un avance del 8% respecto del mismo mes de 2024, mientras que el acumulado entre enero y octubre mostró un crecimiento del 7,9% frente al mismo período del año previo. Aun así, el organismo advirtió que el índice tendencia-ciclo apenas subió 0,1% frente a septiembre, lo que generó señales de cautela dentro del sector.

En cuanto al consumo de insumos, el panorama fue heterogéneo. En la comparación interanual de octubre se destacaron los incrementos en hormigón elaborado (40,7%), artículos sanitarios de cerámica (35,7%), asfalto (33,6%) y mosaicos graníticos y calcáreos (24,5%). También se observaron subas en pinturas, hierro y cemento.

Por el contrario, algunos insumos mostraron retrocesos: yeso (-11,2%), ladrillos huecos (-6,9%), pisos y revestimientos cerámicos (-6,4%), cales (-3,6%) y placas de yeso (-0,6%).

El informe del organismo también detalló la evolución del sector en los primeros diez meses del año. En el período enero-octubre prevalecieron las subas, con alzas del 51,1% en asfalto, 30,8% en artículos sanitarios, 22,3% en hormigón elaborado y 17,7% en mosaicos.

Ladrillos, cales y otros insumos también crecieron, aunque de manera más moderada. En cambio, el yeso fue el único producto que cerró el período con un descenso, del 0,5%.

