Una propuesta envolvente para vivir la música de Tool

“‘Alucinante’ no es sólo un show. Es una inmersión total en el universo Tool. Imágenes que respiran. Luces que se expanden. Sonidos que atraviesan el cuerpo. ÆON propone una experiencia sensorial única: un viaje multimedial en el que la realidad se distorsiona para dar lugar a lo onírico, para recrear la obra de la legendaria banda californiana con precisión quirúrgica que promete desafiar tus sentidos”.
Así se presenta el tributo que mañana, desde las 21, hará la banda tucumana integrada por Ramiro Pápiz, Matías Morales, Augusto Gallegos y Carlos Esquinazi (más Nico Auvieux en efectos), en el teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy). La propuesta promete sonido envolvente, soporte visual hipnótico, lásers, pantallas LED y animaciones en realidad aumentada. “Cada momento está diseñado para estremecer tus sentidos y llevarte más allá de la percepción, porque escuchar Tool ya no es suficiente: ahora podés vivirlo y despertar tu mente”, afirma Gallegos.
- ¿En qué consiste la idea?
- Queremos sumergir al público en el universo de Tool; no es un recital tradicional. La intención es recrear la atmósfera, la intensidad y la mística de sus conciertos, combinando música, visuales en tiempo real, iluminación y una puesta escénica diseñada específicamente para generar impacto emocional. Es un formato poco habitual en la región y, justamente por la complejidad de su obra, no muchas bandas en el país se animan a encararlo. Eso lo vuelve aún más especial: un desafío artístico enorme y la oportunidad de ofrecer algo verdaderamente distinto en Tucumán.
- ¿Por qué lo definen como envolvente?
- Cuando hablamos de envolvente, nos referimos principalmente al sistema de sonido que vamos a implementar. Además del equipo habitual de un recital, sumaremos parlantes detrás de la audiencia para trabajar con un formato cuadrafónico real. Esto permitirá que la mezcla de audio viaje por el espacio y que cada uno sienta la música como si estuviera dentro de ella. Este es el concepto atraviesa todo el espectáculo: no se trata solo del sonido, sino de cómo todo interactúa para rodear al espectador y que el concierto sea una experiencia verdaderamente inmersiva.
- ¿Qué diferencia un recital de una experiencia?
- Un recital se escucha y se mira. Una experiencia se vive. No queríamos hacer “una banda tocando canciones de Tool”: queríamos reconstruir su atmósfera. Que quienes lleguen al Alberdi sientan que están entrando a otro mundo, a lo más parecido posible a estar en un show de ellos: la estética, los climas, las dinámicas, la tensión visual y sonora e incluso el vestuario acompaña esa narrativa.
- ¿Cómo diseñaron la propuesta escénica?
- Partió del concepto central de “recrear la atmósfera Tool interpretando su espíritu”. La puesta en escena replica su estructura: dos filas, batería y voz en tarimas atrás, bajo y guitarra adelante. Detrás de cada uno habrá cuatro pantallas LED verticales, una por integrante, para reforzar su estética tan característica. Trabajamos tres ejes principales: el visual, que incluye animaciones creadas por Ramiro, contenido digital original, y proyecciones de videos; el sonoro, con una estructura que respeta la complejidad de las capas de sus temas, con efectos, texturas y un trabajo detallado de Daniel Sales en mezcla y espacialidad, porque usaremos amplificadores de guitarra y bajo, lo que da la calidez sonora que requiere la propuesta; y la iluminación, con un diseño de luces de Saulo Figueroa, para construir climas progresivos, explosiones rítmicas y momentos de introspección y ambiente. Todo funcionará como un único organismo.
- ¿De qué forma lo visual está integrado con el sonido?
- La integración es total. Las visuales no solo decoran: cuentan algo. Cada proyección está sincronizada con cambios de intensidad, cortes rítmicos o atmósferas específicas. Hay momentos donde la luz respira con la batería, donde las imágenes acompañan las líneas melódicas o las tensiones armónicas. Para nosotros, Tool es tanto sonido como imagen, y esa dualidad está en el corazón del espectáculo. El soporte audiovisual es la columna vertebral del espectáculo, que es un universo simbólico, espiritual y a veces psicodélico. El público, desde su celular, podrá ver esculturas 3D creadas por Ramiro. Es una capa extra de inmersión que mezcla lo físico con lo digital y expande el lenguaje visual del concierto.
- ¿Por qué Tool se merece un tributo?
- Es una banda que transformó la relación entre rock, arte y filosofía, rompió los moldes de lo comercial, exploró estructuras complejas, abordó conceptos psicológicos, espirituales y matemáticos, y creó un sonido absolutamente personal. Definitivamente no es una banda más: es un universo. Rendirles tributo es agradecer su obra y compartirla con quienes sienten la misma fascinación. Su música es compleja pero visceral, introspectiva pero explosiva. Combina fuerza, sensibilidad, técnica y profundidad emocional. Sus canciones son como paisajes: te llevan, te incomodan, te abren, te transforman. Más que un repertorio, es un viaje interno. Pocas veces se escucha este repertorio en vivo en Tucumán, por lo que el show va a cautivar a muchos, sean o no fans de la banda.