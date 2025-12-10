Una propuesta envolvente para vivir la música de Tool

- Partió del concepto central de “recrear la atmósfera Tool interpretando su espíritu”. La puesta en escena replica su estructura: dos filas, batería y voz en tarimas atrás, bajo y guitarra adelante. Detrás de cada uno habrá cuatro pantallas LED verticales, una por integrante, para reforzar su estética tan característica. Trabajamos tres ejes principales: el visual, que incluye animaciones creadas por Ramiro, contenido digital original, y proyecciones de videos; el sonoro, con una estructura que respeta la complejidad de las capas de sus temas, con efectos, texturas y un trabajo detallado de Daniel Sales en mezcla y espacialidad, porque usaremos amplificadores de guitarra y bajo, lo que da la calidez sonora que requiere la propuesta; y la iluminación, con un diseño de luces de Saulo Figueroa, para construir climas progresivos, explosiones rítmicas y momentos de introspección y ambiente. Todo funcionará como un único organismo.