Última función de “Duendes de esta tierra”

La historia pone en valor la riqueza cultural de los Valles Calchaquíes y el profundo vínculo de los pueblos originarios y los habitantes de la zona con la Madre Tierra. El lugar está fuertemente afectado por la actividad de inversores privados, cuyas explotaciones han generado un gran temblor que afectó casas y cosechas. La Pachamama será la encargada de restablecer el orden y el equilibrio en las montañas para sanar los daños causados a la naturaleza. En escena conviven pastores enamorados, una curandera, el dios Coquena y otros duendes de la montaña.