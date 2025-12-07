Última función de “Duendes de esta tierra”

Bajo la dirección de Lilian Mirkin, el grupo de Teatro de Niños y Jóvenes del Ente Cultural de Tucumán hará esta tarde, desde las 18 y en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), la última función de la obra “Duendes de esta tierra”, una adaptación de “Los duendes del jardín”, de la dramaturga, actriz y escritora tucumana Selva Cuenca, a quien rinde homenaje.
La puesta es interpretada por el elenco vocacional integrado por Luana Acevedo, Lucio Argente, Corina Armanini, Salvador Armanini, Máximo Canducci, Bernardita Correa, Mati Daba Dieng, Amanda Girbau, Lila Girbau, Augusto Grondona, Florentina Guzmán, Briana Lucero, Abril Lupi Serres, Gina Malizia, Lisa Mirkin, Guillermina Moroni, Gerónimo Rossini, Luján Sánchez, Alfonsina Somonte y Gerónimo Suárez.
El montaje escénico tiene música original de Fernando Flores Blasco y soporte audiovisual de Alejandra Malandra, que se proyectará durante la representación para reforzar el mensaje.
La historia pone en valor la riqueza cultural de los Valles Calchaquíes y el profundo vínculo de los pueblos originarios y los habitantes de la zona con la Madre Tierra. El lugar está fuertemente afectado por la actividad de inversores privados, cuyas explotaciones han generado un gran temblor que afectó casas y cosechas. La Pachamama será la encargada de restablecer el orden y el equilibrio en las montañas para sanar los daños causados a la naturaleza. En escena conviven pastores enamorados, una curandera, el dios Coquena y otros duendes de la montaña.
Otros proyectos
El mismo grupo, pero con el elenco adolescente, estrenará la próxima semana otra obra de Cuenca: se trata de “Mundo alegre”, considerada un manifiesto teatral sobre la libertad y la felicidad con estética clown, protagonizada por payasos que llegan a un pueblo triste y oprimido por el Gobierno del lugar.
El texto fue estrenado originalmente en 1980, en plena dictadura militar, con una evidente alegoría a lo que se vivía en ese momento.
Tanto “Los duendes del jardín” como “Mundo alegre” están a consideración del Fondo Editorial Aconquija del Ente Cultural para su publicación el próximo año, lo cual sería un rescate literario de relevancia para la dramaturgia local.
Además, trascendió que el Teatro Estable de la Provincia trabajaría otra obra de la autora en su temporada 2026, en un reconocimiento a su trayectoria y a su labor. A los 84 años, Cuenca desplegó una intensa producción escrita en simultáneo a su labor como docente en Letras y a su trabajo como actriz y en radios locales y en Canal 10 con programas dedicados al público infantil.