Teatro: un juego de pasión y violencia en “Morí por amarte”

“Todo transcurre en el lugar donde convive la pareja de mi ficción, con suspenso y con comportamientos tóxicos que se naturalizan cada vez más. Te doy un ejemplo: una persona reaccionaba a las historias de la obra en mi Instagram, lo invite a que venga a verla y me dijo que no podía porque era de otra localidad y a su novio no le gustaba que viaje a San Salvador... quedé escandalizado. Vengo viendo esto en muchas parejas heteros, gays, lesbianas. Se habla mucho del machismo, de los femicidios, pero poco se dice de la violencia que hay en las parejas, mas allá del sexo. A veces las personas creen que amar es poseer y controlar”, alerta, y describe el desarrollo de su planteo escénico: “todo arranca con una voz en off que pregunta si se puede morir por amor, y responde que sí. Luego, la misma voz nos dice que morir de amor es la peor manera de morir, porque se sigue con vida. En el primer acto todo es amor y romance, pero las alertas están y el público las nota; el segundo es el drama, y el tercero es el terror”.