Recital en el Virla: Las Subversas piden escuchar los pájaros y no las bombas

“Para escuchar a los pájaros, hace falta que cese el bombardeo”. Bajo esta consigna, Las Subversas vuelve a cumplir con su ritual anual de conmemorar con música el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se recuerda hoy.
Su recital será en el auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) con un recorrido por obras latinoamericanas populares, composiciones contemporáneas y músicas de raíz. A las 20 comenzará el encuentro con una previa con invitados especiales, y una hora después, el grupo colectivo presentará el show.
Estela Assaf, Luisa Vivanco, Miky Lugones, Pila Garbarino, Valentina Garcia Salemi, Josefina Doz Costa, Carolina Frangoulis y Viviana Mardones integran la propuesta creada hace ocho años, con la dirección vocal y musical de Vivi Vargas. Se definen como “intergeneracionales, plurales y diversas”, pero con la identidad compartida por todas de militar por la Memoria, la Verdad y la Justicia, el compromiso con las luchas populares, la defensa de los derechos sociales y la protección de la vida sin distinción de territorios o países. De allí que el título refiera “al genocidio en Gaza, transmitido en vivo y en directo con el asesinato de miles de personas indefensas, entre ellos niños”, aseveran. Aparte de las canciones, habrá una exposición fotográfica. Como invitados especiales estarán en la previa Flavio Viera, Paul Gramajo, Diego Sosa, Catalina Lammoglia, Flor Lencina, Angie Camuñas, Andrea Camerlingo y Ro Medina; y en el escenario, Las Chicharras, Dani Bravo e Infancias Cantoras, entre otros.
El valor de la vida
“En un mundo convulsionado, existe la urgencia de llamar a la paz con justicia y equidad, sensibilidad y lucha, en un llamado artístico y político que sostiene, el valor de la vida y la resistencia”, remarcan Las Subversas, que reivindican la construcción de una escena sentida, rebelde y vinculada a los derechos humanos.
En tanto, habrá que aguardar hasta 2026 para que la murga uruguaya Falta y Resto visite Tucumán. El recital previsto para hoy en el teatro Mercedes Sosa fue cancelado y se busca su eventual reprogramación.
El recital suspendido ampliaba la formación tradicional que lidera Raúl Tintabrava Castro, en la que sobresalían las voces jóvenes, y era un verdadero seleccionado murguero con veteranos clásicos del género como Edu Pitufo Lombardo, el Zurdo Bessio, Alejandro Balbis y Pablo Pinocho Routín, en una gira celebratoria por los 50 años del grupo.