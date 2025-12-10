Recital en el Virla: Las Subversas piden escuchar los pájaros y no las bombas

Estela Assaf, Luisa Vivanco, Miky Lugones, Pila Garbarino, Valentina Garcia Salemi, Josefina Doz Costa, Carolina Frangoulis y Viviana Mardones integran la propuesta creada hace ocho años, con la dirección vocal y musical de Vivi Vargas. Se definen como “intergeneracionales, plurales y diversas”, pero con la identidad compartida por todas de militar por la Memoria, la Verdad y la Justicia, el compromiso con las luchas populares, la defensa de los derechos sociales y la protección de la vida sin distinción de territorios o países. De allí que el título refiera “al genocidio en Gaza, transmitido en vivo y en directo con el asesinato de miles de personas indefensas, entre ellos niños”, aseveran. Aparte de las canciones, habrá una exposición fotográfica. Como invitados especiales estarán en la previa Flavio Viera, Paul Gramajo, Diego Sosa, Catalina Lammoglia, Flor Lencina, Angie Camuñas, Andrea Camerlingo y Ro Medina; y en el escenario, Las Chicharras, Dani Bravo e Infancias Cantoras, entre otros.