Una semana para probar lo mejor de la gastronomía italiana en Tucumán

Una propuesta de la Sociedad Italiana que incluye stands y shows.

Hace 4 Hs

La comida, la música y la tradición fueron protagonistas desde el viernes en la sede de la Sociedad Italiana de Tucumán, donde comenzaron los festejos por la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo. La apertura se realizó a las 21 en el edificio de 24 de Septiembre 1.021, con entrada gratuita y una propuesta que reunió sabores típicos, espectáculos y un fuerte espíritu cultural.

Durante la primera jornada, los asistentes recorrieron stands de comidas con propuestas de pizzas napolitanas, pastas, dulces tradicionales como cannoli, helados y sánguches de focaccia. El marco festivo se completó con la presentación del coro de niños, que interpretó canciones navideñas en italiano y en español, y con música que acompañó el recorrido del público.

El cónsul honorario de Italia en Tucumán y presidente de la sociedad, Sergio Bruno Ricciuti, definió el sentido profundo de la celebración y de la gastronomía que la atraviesa. “La comida italiana es amor, en primer lugar. Es la expresión de la pasión que le pone la familia italiana, el italiano, en cada plato, en cada mesa. También es cultura”, expresó.

Ricciuti remarcó que el lema de este año pone el acento en la innovación, el cuidado de la salud y la transmisión de las tradiciones de generación en generación. “Eso es lo que hacemos ahora. Y la innovación, porque la cocina italiana no se queda atrás, no se detiene. Avanza de la mano de la tecnología y todo lo que hace a la elaboración. Eso es la cocina italiana”, sostuvo.

