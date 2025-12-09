Evacuaron el aeropuerto de Mendoza por un chiste del baterista de Don Osvaldo

Si bien el episodio ocurrió entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, recién en las últimas horas tomó trascendencia pública. Según detallaron desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a Infobae, todo sucedió cuando Lamas se disponía a abordar el vuelo WJ 3083 con destino a Ezeiza. Durante el control, el músico aseguró que transportaba un artefacto explosivo.