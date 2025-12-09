Secciones
Evacuaron el aeropuerto de Mendoza por un chiste del baterista de Don Osvaldo

Luis Gastón Lamas, músico de la banda de Pato Fontanet, afirmó en pleno control que llevaba una bomba. Intervino la PSA, un grupo especial antiexplosivos y la Justicia federal.

Hace 1 Hs

Una broma terminó desencadenando un escándalo mayúsculo en el Aeropuerto Internacional de Mendoza. Luis Gastón Lamas, baterista de Don Osvaldo -la banda liderada por el ex Callejeros, Pato Fontanet- afirmó durante un control de seguridad que llevaba una bomba, lo que obligó a activar un protocolo completo de emergencia, evacuar la zona de inspección y demorar vuelos.

Si bien el episodio ocurrió entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, recién en las últimas horas tomó trascendencia pública. Según detallaron desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a Infobae, todo sucedió cuando Lamas se disponía a abordar el vuelo WJ 3083 con destino a Ezeiza. Durante el control, el músico aseguró que transportaba un artefacto explosivo.

La declaración, que él mismo luego calificó como una “broma”, activó de inmediato las alarmas. Personal de la PSA evacuó el área, se delimitó un perímetro de seguridad y se convocó al Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (GEDEX).

Tras revisar al pasajero y a su equipaje con equipo detector de trazas y un binomio cinotécnico, los especialistas confirmaron que no había presencia de material explosivo. Sin embargo, la ausencia de peligro real no detuvo las consecuencias administrativas y judiciales.

La Unidad Fiscal N.º 1 intervino de oficio y ordenó labrar las actuaciones correspondientes. Además, la compañía aérea afectada emitió un formulario de “pasajero disruptivo” y le prohibió a Lamas abordar el vuelo programado.

El baterista debió permanecer varias horas en el aeropuerto antes de finalmente regresar a Buenos Aires, ya sin incidentes pero con una causa abierta por un episodio que, lejos de resultar gracioso, paralizó una terminal aérea completa y obligó a desplegar un costoso operativo de seguridad.

