Shakira emocionó a los argentinos con su homenaje a Gustavo Cerati: así fue el momento más vibrante de la noche

Shakira hizo erizar la piel a los fanáticos que se convocaron en el Estadio José Amalfitani. Como un viaje al pasado, el escenario se convirtió en un portal hacia los 2000, en el que "¿Dónde están los ladrones?" aún podía escucharse en las radios locales y la cantante colombiana se presentaba frente a miles de espectadores junto a su gran amigo, Gustavo Cerati, a quien hace unas horas rindió homenaje en el cierre de "Las Mujeres ya no Lloran World Tour".