Secciones
EspectáculosFamosos

Shakira emocionó a los argentinos con su homenaje a Gustavo Cerati: así fue el momento más vibrante de la noche

La cantante entonó las estrofas de “Día especial” con uno de sus referentes más grandes en su primera función en la Argentina.

Shakira cantó junto a Cerati Día Especial en su primera noche en Argentina. Shakira cantó junto a Cerati "Día Especial" en su primera noche en Argentina. Fuente: @fedeebongiorno vía X.
Hace 1 Hs

Shakira hizo erizar la piel a los fanáticos que se convocaron en el Estadio José Amalfitani. Como un viaje al pasado, el escenario se convirtió en un portal hacia los 2000, en el que "¿Dónde están los ladrones?" aún podía escucharse en las radios locales y la cantante colombiana se presentaba frente a miles de espectadores junto a su gran amigo, Gustavo Cerati, a quien hace unas horas rindió homenaje en el cierre de "Las Mujeres ya no Lloran World Tour".

Shakira abre su serie de shows en Argentina

Shakira abre su serie de shows en Argentina

La primera de las tres noches de Shakira en Buenos Aires tuvo ese condimento especial de quien se entrega a la incertidumbre. Así fue como los asistentes del show en el barrio porteño de Liniers pudieron disfrutar de un amplio repertorio de canciones que permitieron bailar, llorar, emocionarse, reflexionar y descargarse de todo, dejando joyas memorables de una noche única.

Shakira y un repertorio amplio

Luego de que Ángela Torres deslumbrara en el escenario como telonera, fue el turno de una de las artistas más convocantes de Latinoamérica. Shakira se hizo presente y el estallido del público ante "La Loba" ya sentaba el entusiasmo de la noche completa. Con la emblemática caminata, el show ya se había convertido en una escena memorable.

Desde el primer momento, la energía que irradió Shakira fue completamente contagiosa y, durante las dos horas y media de show, no decayó en ningún momento. Al setlist le siguieron canciones como "La fuerte", "Girl like me", "Intuición" y "Estoy" que despertaron la euforia y la nostalgia en los fanáticos. A esto le siguieron "Acróstico" y "Don’t bother", así como "Te felicito", "Hips don’t lie" y "Chantaje".

El momento en que Cerati se hizo presente

Y aunque las pelucas violetas de "Las de la intuición", los caderines y los bailes árabes, remitieron a la nostalgia de los tiempos de "Servicio de Lavandería" y "Fijación Oral", fue otro inolvidable momento el que trajo la melancolía colectiva de quienes admiraban el escenario.

Sin ninguna advertencia, Gustavo Cerati se hizo presente en una pantalla gigante. Los vítores, gritos, aplausos estallaron y envuelta en una nebulosa de sorpresa y euforia, Shakira comenzó a cantar "Día Especial" junto a Cerati.

La canción, que forma parte de "Fijación Oral Vol. 1", es una colaboración entre Shakira y Cerati, producto de una hermosa amistad que formaron siendo vecinos en sus casas de vacaciones en Punta del Este, Uruguay.

En más de una ocasión, Shakira se refirió a Cerati como uno de los grandes artistas de su generación, recordándolo de la mejor manera. Sin embargo, la inesperada presencia del músico en pantalla sorprendió a su audiencia de la mejor manera, quienes entonaron el clásico a todo pulmón.


Temas ShakiraGustavo Cerati
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Próxima colaboración?: Luis Miguel publicó una foto junto a Dua Lipa y desató los rumores en redes

¿Próxima colaboración?: Luis Miguel publicó una foto junto a Dua Lipa y desató los rumores en redes

Si tenés que cantar...: Diego Torres contó a Mario Pergolini el insólito reclamo que le hizo Adrián Suar

"Si tenés que cantar...": Diego Torres contó a Mario Pergolini el insólito reclamo que le hizo Adrián Suar

Lo más popular
Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”
1

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos
2

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán
3

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

A 40 años de una desmesura argentina
4

A 40 años de una desmesura argentina

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral
5

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos
6

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos

Más Noticias
Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Aumentos y bono para empleadas domésticas: así quedan los salarios de noviembre y diciembre

Aumentos y bono para empleadas domésticas: así quedan los salarios de noviembre y diciembre

El vapeo y el consumo de energizantes

El vapeo y el consumo de energizantes

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Comentarios