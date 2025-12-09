Shakira emocionó a los argentinos con su homenaje a Gustavo Cerati: así fue el momento más vibrante de la noche

Shakira hizo erizar la piel a los fanáticos que se convocaron en el Estadio José Amalfitani. Como un viaje al pasado, el escenario se convirtió en un portal hacia los 2000, en el que "¿Dónde están los ladrones?" aún podía escucharse en las radios locales y la cantante colombiana se presentaba frente a miles de espectadores junto a su gran amigo, Gustavo Cerati, a quien hace unas horas rindió homenaje en el cierre de "Las Mujeres ya no Lloran World Tour".
La primera de las tres noches de Shakira en Buenos Aires tuvo ese condimento especial de quien se entrega a la incertidumbre. Así fue como los asistentes del show en el barrio porteño de Liniers pudieron disfrutar de un amplio repertorio de canciones que permitieron bailar, llorar, emocionarse, reflexionar y descargarse de todo, dejando joyas memorables de una noche única.
Shakira y un repertorio amplio
Luego de que Ángela Torres deslumbrara en el escenario como telonera, fue el turno de una de las artistas más convocantes de Latinoamérica. Shakira se hizo presente y el estallido del público ante "La Loba" ya sentaba el entusiasmo de la noche completa. Con la emblemática caminata, el show ya se había convertido en una escena memorable.
Desde el primer momento, la energía que irradió Shakira fue completamente contagiosa y, durante las dos horas y media de show, no decayó en ningún momento. Al setlist le siguieron canciones como "La fuerte", "Girl like me", "Intuición" y "Estoy" que despertaron la euforia y la nostalgia en los fanáticos. A esto le siguieron "Acróstico" y "Don’t bother", así como "Te felicito", "Hips don’t lie" y "Chantaje".
Shakira cantÃ¡ndole DÃa Especial a Cerati ð¤ pic.twitter.com/ZQTm9Fxliw— fefe (@fedeebongiorno) December 9, 2025
El momento en que Cerati se hizo presente
Y aunque las pelucas violetas de "Las de la intuición", los caderines y los bailes árabes, remitieron a la nostalgia de los tiempos de "Servicio de Lavandería" y "Fijación Oral", fue otro inolvidable momento el que trajo la melancolía colectiva de quienes admiraban el escenario.
Sin ninguna advertencia, Gustavo Cerati se hizo presente en una pantalla gigante. Los vítores, gritos, aplausos estallaron y envuelta en una nebulosa de sorpresa y euforia, Shakira comenzó a cantar "Día Especial" junto a Cerati.
La canción, que forma parte de "Fijación Oral Vol. 1", es una colaboración entre Shakira y Cerati, producto de una hermosa amistad que formaron siendo vecinos en sus casas de vacaciones en Punta del Este, Uruguay.
En más de una ocasión, Shakira se refirió a Cerati como uno de los grandes artistas de su generación, recordándolo de la mejor manera. Sin embargo, la inesperada presencia del músico en pantalla sorprendió a su audiencia de la mejor manera, quienes entonaron el clásico a todo pulmón.